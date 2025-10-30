Cascavel e Paraná - As fortes chuvas registradas na noite da última terça-feira (28) causaram o desmoronamento de um bueiro na Linha Scanagatta, região próxima ao distrito de São Salvador, em Cascavel. O incidente fez com que parte da pista cedesse, comprometendo a segurança da estrada rural.
Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura estiveram no local e realizaram uma avaliação técnica. Diante dos riscos identificados, o trecho foi totalmente interditado para garantir a segurança de motoristas e moradores da região.
De acordo com a Prefeitura de Cascavel, os levantamentos de materiais e serviços necessários já estão em andamento para o início das obras de recuperação. A previsão é que a situação seja normalizada em aproximadamente 15 dias.
Interdição e Rotas Alternativas
Enquanto os trabalhos não são concluídos, a via permanecerá interditada por tempo indeterminado. A administração municipal orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas pelas vias adjacentes e reforça que a medida é essencial para preservar a segurança da população.