Cascavel e Paraná - As fortes chuvas registradas na noite da última terça-feira (28) causaram o desmoronamento de um bueiro na Linha Scanagatta, região próxima ao distrito de São Salvador, em Cascavel. O incidente fez com que parte da pista cedesse, comprometendo a segurança da estrada rural.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura estiveram no local e realizaram uma avaliação técnica. Diante dos riscos identificados, o trecho foi totalmente interditado para garantir a segurança de motoristas e moradores da região.