Após as chuvas, um bueiro desmoronou na Linha Scanagatta, causando a interdição de um trecho em Cascavel - Foto: Divulgação

Cascavel e Paraná - As fortes chuvas registradas na noite da última terça-feira (28) causaram o desmoronamento de um bueiro na Linha Scanagatta, região próxima ao distrito de São Salvador, em Cascavel. O incidente fez com que parte da pista cedesse, comprometendo a segurança da estrada rural.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura estiveram no local e realizaram uma avaliação técnica. Diante dos riscos identificados, o trecho foi totalmente interditado para garantir a segurança de motoristas e moradores da região.

De acordo com a Prefeitura de Cascavel, os levantamentos de materiais e serviços necessários já estão em andamento para o início das obras de recuperação. A previsão é que a situação seja normalizada em aproximadamente 15 dias.

Interdição e Rotas Alternativas

Enquanto os trabalhos não são concluídos, a via permanecerá interditada por tempo indeterminado. A administração municipal orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas pelas vias adjacentes e reforça que a medida é essencial para preservar a segurança da população.

