Chegada do fogo simbólico abre Semana da Pátria no domingo

Cascavel - A abertura oficial da Semana da Pátria será neste domingo (31), às 9h30, na Feira do Teatro, marcando o início das comemorações pelos 203 anos da Independência do Brasil. O evento reunirá autoridades, escolas e a comunidade em uma solenidade voltada à valorização dos símbolos nacionais e ao fortalecimento do civismo.
A programação terá início com a recepção das autoridades, seguida pela chegada do Fogo Simbólico da Pátria. Durante a cerimônia serão executados o Hino Nacional e o Hino da Independência, acompanhados do tradicional hasteamento das bandeiras. Discursos oficiais e apresentações culturais complementam o ato, unindo tradição e celebração popular, celebrando os símbolos e valores inegociáveis da Pátria.
O ponto alto será a declaração oficial de abertura da Semana da Pátria, que marca o início das atividades cívicas em escolas, Cmeis e demais instituições do município que acontecerão durante toda a semana. As ações se estenderão até o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, que reunirá mais de 12 mil participantes de 59 entidades. A expectativa é de 7.693 pessoas desfilando a pé, 245 veículos, oito fanfarras e 24 cavalos, compondo um espetáculo de cores, música e patriotismo.
Sem protestos
A reportagem do Hoje Express apurou informações sobre um possível “boicote” dos professores ao desfile, porém, de acordo com ao Siprovel (Sindicato dos Professores Municipais de Cascavel), apesar das divergências com a administração municipal, não há nenhuma orientação neste sentido. “As crianças aguardam com expectativa o desfile o ano todo. Mesmo insatisfeitos, pelos alunos, professores vão participar”, respondeu o sindicato.