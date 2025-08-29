Chegada do fogo simbólico abre Semana da Pátria no domingo

Cascavel - A abertura oficial da Semana da Pátria será neste domingo (31), às 9h30, na Feira do Teatro, marcando o início das comemorações pelos 203 anos da Independência do Brasil. O evento reunirá autoridades, escolas e a comunidade em uma solenidade voltada à valorização dos símbolos nacionais e ao fortalecimento do civismo.

A programação terá início com a recepção das autoridades, seguida pela chegada do Fogo Simbólico da Pátria. Durante a cerimônia serão executados o Hino Nacional e o Hino da Independência, acompanhados do tradicional hasteamento das bandeiras. Discursos oficiais e apresentações culturais complementam o ato, unindo tradição e celebração popular, celebrando os símbolos e valores inegociáveis da Pátria.