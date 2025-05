Cerveja na pista! Caminhão tomba na BR-376 e rodovia é interditada

Paraná - Um caminhão carregado com cerveja tombou na tarde desta quarta-feira (28) na BR-376, na região de Guaratuba, no litoral do Paraná. O acidente aconteceu no km 668, sentido sul da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser totalmente interditada no km 664, também no sentido sul, para atendimento da ocorrência e remoção do veículo.

O motorista do caminhão ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A PRF atuou na sinalização do local e no registro da ocorrência.