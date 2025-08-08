Cerca de 130 casais se casam em cerimônia coletiva neste sábado

Cascavel e Paraná - O sonho do “sim” está prestes a se tornar realidade para cerca de 130 casais em Cascavel. Neste sábado (9), às 16h, o amor será celebrado em grande estilo no tradicional Casamento Coletivo, promovido pelo programa Justiça no Bairro, no Complexo Esportivo Ciro Nardi.

Realização de Sonhos e União em Cascavel

Mais do que uma cerimônia, o evento representa a realização de um desejo cultivado por muitos: oficializar a união com quem se escolheu para compartilhar a vida. Histórias que se cruzaram ao acaso, paixões que resistiram ao tempo, famílias que nasceram antes mesmo da certidão, agora todas elas ganham o reconhecimento legal e simbólico que tanto aguardavam.