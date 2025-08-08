Home Cotidiano

Cerca de 130 casais se casam em cerimônia coletiva neste sábado

Descubra tudo sobre o Casamento Coletivo em Cascavel, onde 130 casais oficializam seu amor de maneira especial - Foto: Secom

Cascavel e Paraná - O sonho do “sim” está prestes a se tornar realidade para cerca de 130 casais em Cascavel. Neste sábado (9), às 16h, o amor será celebrado em grande estilo no tradicional Casamento Coletivo, promovido pelo programa Justiça no Bairro, no Complexo Esportivo Ciro Nardi.

Realização de Sonhos e União em Cascavel

Mais do que uma cerimônia, o evento representa a realização de um desejo cultivado por muitos: oficializar a união com quem se escolheu para compartilhar a vida. Histórias que se cruzaram ao acaso, paixões que resistiram ao tempo, famílias que nasceram antes mesmo da certidão, agora todas elas ganham o reconhecimento legal e simbólico que tanto aguardavam.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e o Sesc, e tem como foco casais de baixa renda. Todos os trâmites legais foram garantidos de forma gratuita, um verdadeiro presente para quem sonhava com esse momento, mas via o casamento no papel como algo distante.

