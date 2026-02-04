CEONC lamenta a morte de Cristiana Soares dos Santos, vítima de acidente de trânsito

Cascavel - O CEONC Hospital do Câncer emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da técnica de farmácia, Cristiana Soares dos Santos.
A mulher morreu após se envolver em um acidente de trânsito ontem (03/02) no Bairro Alto Alegre. Ela foi levada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.
Veja abaixo a nota emitida pelo CEONC:
É com profundo pesar que o CEONC Hospital do Câncer comunica o falecimento de nossa querida técnica de farmácia, Cristiana Soares dos Santos.
Cristiana atuava na farmácia satélite da UTI e era admirada por todos. Sua presença leve, prestativa e generosa deixou marcas profundas em nossa equipe. Lembraremos sempre de sua dedicação incansável e do carinho com que cuidava de cada vida.
Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Que sua dedicação sirva de exemplo e conforto a todos nós.
Cristiana também era funcionária da Uopeccan, onde atuava como auxiliar de farmácia há quatro anos. A instituição lamentou sua morte e destacou seu profissionalismo e dedicação à equipe e aos pacientes. “Sentiremos sua falta não apenas como colaboradora, mas como amiga, colega e ser humano especial que fez parte da nossa história”, manifestou a entidade.