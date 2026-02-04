CEONC lamenta a morte de Cristiana Soares dos Santos, vítima de acidente de trânsito

Cascavel - O CEONC Hospital do Câncer emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da técnica de farmácia, Cristiana Soares dos Santos.

A mulher morreu após se envolver em um acidente de trânsito ontem (03/02) no Bairro Alto Alegre. Ela foi levada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

Veja abaixo a nota emitida pelo CEONC: