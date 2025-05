CEO do Rock in Rio vai lançar dia 10 de junho o Conexão Acic 2025

Cascavel - Inspirado no Woodstock de 1969, o Rock in Rio comemorou em 2024 seus 40 anos de história se consolidando como um dos maiores e mais icônicos festivais de música da história. É sobre essa trajetória de sucesso e suas experiências que falará em Cascavel, no dia 10 de junho, o CEO do Rock in Rio Luis Justo, que virá à cidade a convite da Acic para o lançamento oficial do ciclo de palestras Conexão Acic 2025.

Com o tema Bem-vindo à era da diferenciação pela experiência, Luis Justo contará passagens, desafios e conquistas que fazem do Rock in Rio um evento admirado não apenas no Brasil, mas no mundo todo, inclusive com edições realizadas no exterior. “Tive a oportunidade de, em um evento do Sebrae, assistir à palestra do Luis e posso garantir que as informações que ele compartilha são incríveis”, comenta o presidente da Acic, Siro Canabarro.

Sonho

Realizar o Rock in Rio era um dos grandes sonhos do empresário Roberto Medina que, em 1985, escalou nomes lendários da cena musical brasileira e mundial para subir ao palco de um evento que se transformaria em uma espécie de ambiente sagrado para compositores e instrumentistas das mais diferentes vertentes do rock e do pop. Pelo palco do festival passaram nomes de grande magnitude como Queen, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses, Nirvana, Foo Fighters, Led Zeppelin, Pink Floyd e Def Leppard.

A primeira edição atraiu público superior a 1,4 milhão de pessoas, colocando o Brasil na rota dos grandes festivais e shows internacionais. Além do Rio, o festival foi levado para Portugal (Lisboa), Espanha (Madrid) e até mesmo para os Estados Unidos (Las Vegas).