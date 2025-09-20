Centro POP: Prefeitura confirma estudo para transferência para novo endereço

O Centro POP de Cascavel, que hoje funciona na Rua Santa Catarina, pode mudar novamente de endereço. A possibilidade foi debatida nesta sexta-feira (19) em reunião entre o prefeito, comerciantes e moradores da região central.

Criado para atender pessoas em situação de rua, o serviço oferece alimentação, espaço para higiene, orientação social e encaminhamentos para a rede de saúde e assistência. Apesar da importância, a presença da unidade no atual endereço tem gerado incômodo entre comerciantes e moradores, que relatam transtornos no entorno.