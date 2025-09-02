Centro Pop: Moradores terão reunião com MP para “insistir na mudança”

Cascavel - A comissão formada por moradores da região central, próxima ao novo Centro Pop marcou uma reunião com o Ministério Púbico (MP) para esta quarta-feira (3) na parte da tarde. O serviço que atende moradores de rua ficava no Bairro Santa Felicidade e, em junho deste ano, mudou para a Rua Santa Catarina e desde então a população tenta reverter a situação.

Diversos protestos foram realizados, mas o Município decidiu manter o serviço neste prédio, alegando ter que cumprir uma determinação do MP de colocar o serviço em local mais acessível aos moradores de rua.

Ignez Tavares Luzzi é moradora da região e comentou que fez um requerimento como cidadã pedindo a reunião para que os moradores possam ser ouvidos. “A resposta que eles nos deram, da metodologia para a implantação do Centro Pop aqui, foi nula, foi explicando apenas a finalidade do Centro Pop e as razões, nada além disso”, disse.

Para a moradora, a expectativa é muito grande para que haja uma solução do MP, já que os moradores também têm os seus direitos. Os moradores acreditam que esta será mais uma tentativa de diálogo para mudar o endereço da unidade. Na época, o Município informou que o imóvel foi a única opção viável e que, em contrapartida, reforçará a segurança na área, mesmo diante, inclusive, de um abaixo-assinado com muitas assinaturas.