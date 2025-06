Centro de Reabilitação da APAE ainda depende de recursos para equipamentos

Cascavel e Paraná - Cascavel – Um café da manhã oferecido para as autoridades responsáveis por tornar um sonho perto de virar realidade marcou, na manhã de sexta-feira, a inauguração da primeira etapa de construção do Centro de Habilitação Neurológica da Apae de Cascavel.

Poucos mais de 83% da estrutura física já foi concluída. Todas as energias agora estarão voltadas para a obtenção de recursos para aquisição de móveis e equipamentos. Quando prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, também presente à solenidade e hoje secretário estadual de Turismo, viabilizou para a obra recursos da ordem de R$ 500 mil. Em seu discurso, ele prometeu não medir esforços para buscar mais recursos necessários para a aquisição dos móveis e equipamentos para o Centro de Habilitação. “Com a ajuda da Apae, vamos levantar os custos que ainda faltam para concretizar a obra. Eu sempre falo, não é o Município que ajuda a Apae. É o contrário: a Apae que ajuda o Município doando amor e carinho para as pessoas com deficiência”.

Outra presença importante foi a do deputado estadual Márcio Pacheco, um entusiasta declarado da Apae de Cascavel. Teve o dedo dele a luta para convencer a Procuradoria Geral do Estado a rever um impedimento que impossibilitava o Estado de repassar recursos diretamente às entidades filantrópicas, como no caso, a Apae. “Conseguimos quebrar esse paradigma e a partir disso, garantia R$ 1,8 milhão em recursos por meio da Secretaria Estadual da Saúde”, destaca.

Um sonho possível

Para o presidente da Apae de Cascavel, João Luiz Maschio, a partir da conquista do restante dos recursos para equipar o Centro de Habilitação, o objetivo é de concluir e inaugurar a obra ainda neste ano. “Somos muito gratos a toda a ajuda direcionada para a Apae, porém, ainda precisamos de recursos para tornar esse sonho definitivamente, uma realidade”, destaca ele, aproveitando ainda para agradecer a presença de ex-presidentes e diretores da Apae na solenidade.

A Apae de Cascavel reconhece também a importância dos recursos repassados por meio do deputado estadual Márcio Pacheco (R$ 1,8 milhão); Leonaldo Paranhos, quando prefeito de Cascavel (R$ 500 mil); deputado estadual Oziel Luiz (Batatinha), R$ 100 mil; deputado federal Nelsinho Padovani, R$ 160 mil.