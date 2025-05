Centro de Eventos: Proposta é aprovada, agora precisa de projetos e de recursos

O projeto foi elaborado pelo engenheiro civil Sandro Rocha Ranci, atual Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas . Especialista em gestão ambiental, Sandro lidera a pasta responsável por programar, planejar, controlar, fiscalizar e executar as obras municipais, incluindo a construção e conservação de vias e logradouros públicos, além da manutenção de praças, espaços urbanos e melhorias no sistema viário.

Cascavel e Paraná - O pré-projeto para a construção de um novo Centro de Eventos em Cascavel foi validado pela Codesc ( Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel ), que reúne mais de 60 entidades representativas da sociedade civil organizada. A apresentação ocorreu durante reunião técnica da Câmara de Turismo da Codesc , com a presença de representantes da Acic e de diversos segmentos do setor turístico nesta semana.

O novo Centro de Eventos integra as bandeiras prioritárias da Codesc, ao lado do Contorno Norte. Ambos os projetos já estão em trâmite político. “Validar esse pré-projeto com as entidades e lideranças do setor é um passo estratégico. Um novo Centro de Eventos atende diretamente a um dos pilares do desenvolvimento sustentável que defendemos: o fortalecimento do turismo de negócios e eventos”, disse o presidente da Codesc, Ricardo Lora.

O lançamento oficial do projeto acontecerá durante a reunião plenária da Codesc, no dia 30 de maio, com a presença do Secretário de Estado de Turismo, Leonaldo Paranhos. Agora a expectativa é quanto aos recursos para custear os projetos e a obra propriamente dita.