Centro de Eventos não será mais no Parque de Exposições, decide Prefeitura de Cascavel

Cascavel e Paraná - Nos últimos dias, a Prefeitura de Cascavel e Sociedade Rural do Oeste do Paraná iniciaram um diálogo para avaliar a possibilidade de o Parque de Exposições Celso Garcia Cid ser destinado à construção do novo Centro de Eventos da cidade. A proposta, no entanto, esbarrou no fator tempo: como o projeto depende de recursos estaduais e federais — cerca de R$ 130 milhões da Secretaria de Turismo, hoje comandada pelo ex-prefeito Leonaldo Paranhos, além de verbas do deputado federal Nelsinho Padovani — ele precisa ser protocolado até novembro. A decisão foi anunciada na noite de segunda-feira, em reunião restrita na Sociedade Rural do Oeste do Paraná.



“O ‘casamento’ entre Município e Sociedade Rural levaria no mínimo três anos, e não temos esse tempo. O projeto precisa sair do papel imediatamente”, afirmou o prefeito Renato Silva, descartando o uso da área do parque e reforçando o apoio à Sociedade Rural em outras ações.



Em recente reunião na Acic, com a presença de representantes de 70 entidades do Codesc (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel), o Município apresentou o projeto do Centro de Eventos, desenvolvido com uso de inteligência artificial. Entre os terrenos alternativos cogitados estão áreas no fim da Avenida das Torres e na saída para Tupãssi.