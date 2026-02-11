Paraná - As Centrais de Relacionamento da Sanepar permanecem abertas até esta sexta-feira (13), em horário normal de funcionamento. Na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), no entanto, em função do carnaval, todas as centrais estarão fechadas.
O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (18), a partir das 13h, com a reabertura das centrais.
Seguem em funcionamento os serviços de religação de água, conserto de vazamentos de água e esgoto, verificação de falta d’água, além de outras demandas emergenciais.
A Companhia reforça que, apesar das centrais para atendimento presencial não abrirem, os clientes podem solicitar serviços pelos demais canais de relacionamento que estarão funcionando normalmente durante o feriado prolongado.
- WhatsApp: (41) 99544-0115
- 0800 200 0115
- E-mail: [email protected]
- Site: www.sanepar.com.br
- Aplicativo Minha Sanepar: disponível nas lojas Play Store e App Store.
Fonte: Sanepar