Paraná - As Centrais de Relacionamento da Sanepar permanecem abertas até esta sexta-feira (13), em horário normal de funcionamento. Na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), no entanto, em função do carnaval, todas as centrais estarão fechadas.

O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (18), a partir das 13h, com a reabertura das centrais.

Seguem em funcionamento os serviços de religação de água, conserto de vazamentos de água e esgoto, verificação de falta d’água, além de outras demandas emergenciais.