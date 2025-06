Censo: Paraná recebeu 377 mil migrantes entre 2017 e 2022

O Paraná recebeu 377.237 migrantes vindos de outros estados brasileiros e países entre 2017 e 2022. Outros 32.394 estrangeiros se naturalizaram brasileiros e escolheram o território paranaense como novo lar, o que consolida o Estado como o segundo com mais naturalizações no Brasil. As informações compõem os mais recentes dados do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Do total de migrantes que chegaram ao Paraná, 327.943 vieram de outras unidades da federação, principalmente São Paulo (105.546), Santa Catarina (55.870), Rio Grande do Sul (16.713), Mato Grosso do Sul (15.956) e Rio de Janeiro (15.064). No mesmo intervalo, 242.898 paranaenses deixaram o Estado para residir em outras regiões do País. Com isso, o Paraná obteve um saldo migratório interno positivo de 85.045 pessoas, o 5º maior do Brasil.

O dado reforça a atratividade do Paraná como destino para quem busca novas oportunidades de vida e trabalho. De acordo com o IBGE, o Estado também apresentou uma taxa líquida de migração de 0,74% – um indicador que relaciona o saldo migratório à população total e serve para medir o impacto da migração no crescimento demográfico.

A taxa líquida de migração representa o saldo entre quem entrou e quem saiu de determinado território, dividido pela população total e multiplicado por 100. No caso do Paraná, esse número mostra que o crescimento populacional decorrente da migração foi proporcionalmente positivo no período analisado.

Entre os paranaenses que migraram para outros estados, os destinos mais frequentes foram Santa Catarina (96.110), São Paulo (61.568), Mato Grosso (14.944), Rio Grande do Sul (13.781) e Mato Grosso do Sul (13.676). Também se destacam Minas Gerais (7.514), Goiás (4.883) e Rio de Janeiro (4.471). Em menor escala, houve fluxo de emigrantes paranaenses para todas as regiões do país, incluindo estados do Norte e Nordeste como Bahia (4.271), Rondônia (3.209), Pará (2.576), Alagoas (1.910), Ceará (1.398) e Amazonas (1.077).

Migração internacional

Dentro do grupo de migrantes que passaram a viver no Paraná nos últimos cinco anos, 49.294 são estrangeiros com cinco anos ou mais de idade que viviam fora do Brasil até 2017. Este contingente é tratado separadamente dos naturalizados pelo IBGE.

A América Latina é a principal origem desses migrantes. Os venezuelanos lideram com 22.125 residentes, seguidos por 7.709 paraguaios, 3.971 haitianos e 1.787 argentinos. Também se destacam colombianos (1.155), peruanos (576), bolivianos (472), chilenos (433), uruguaios (120) e cubanos (1.107).