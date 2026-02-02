Paraná - As cinco Ceasas do Paraná — localizadas em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu — terão horários diferenciados durante o período de Carnaval.
As unidades de Maringá e Foz do Iguaçu funcionarão normalmente na terça-feira, 17 de fevereiro, enquanto os mercados de Curitiba, Londrina e Cascavel estarão fechados nesse dia.
Todos os mercados das Ceasas estarão abertos na segunda-feira (16) e na quarta-feira (18). Já a Administração Central da Ceasa permanecerá fechada nos dias 16 e 17, retornando às atividades na quarta-feira (18), a partir das 14 horas.
Confira os dias, horários e endereços das Ceasas do Paraná, assim como da sua Administração Central:
Ceasa Curitiba
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira, mercado aberto.
Dia 17 de fevereiro, terça-feira, mercado fechado.
Dia 18 de fevereiro, quarta-feira, mercado aberto.
Mercado de Flores e Mercado do Produtor, abertos.
Horário: Boxes, de segunda-feira a sábado, das 4h30 as 12 horas.
Mercado do Produtor: de segunda-feira a sábado, das 4h30 as 12 horas.
Mercado de Flores: de segunda-feira a sábado, das 6 as 14 horas.
Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.
CEP: 81.690-901 – Curitiba – Paraná.
Fones: Gerência (0**41) 3341-8300 / (0**41) 3348-6690.
Mercado do Produtor – (0**41) 3348-6690.
Ceasa Londrina
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira, mercado aberto .
Dia 17 de fevereiro, terça-feira, mercado fechado.
Dia 18 de fevereiro, quarta-feira, mercado aberto .
Horários: de segunda, quarta e sexta-feira, das 3 as 10 horas;
terça, quinta-feira e sábado, das 5h30 as 10 horas.
Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindóia.
CEP: 86.031-770 – Londrina – Paraná.
Fones: (0**43) 3325-4713 / (0**43) 3325-4404.
Ceasa Maringá
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira, mercado aberto.
Dia 17 de fevereiro, terça-feira, mercado aberto.
Dia 18 de fevereiro, quarta-feira, mercado aberto.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 5h30 as 12 horas; sábados: das 5h30 às 10 horas.
Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão.
CEP: 87.065-901 – Maringá – Paraná.
Fone: (0**44) 3266-1147.
Ceasa Cascavel
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira, mercado aberto .
Dia 17 de fevereiro, terça-feira, mercado fechado.
Dia 18 de fevereiro, quarta-feira, mercado aberto.
Horário: de segunda-feira a sábado, das 5h30 as 12 horas.
Endereço: BR 467 – km 110,6 – Saída para Toledo.
CEP: 85.809-630 – Cascavel – Paraná.
Fone: (45) 3323-6741 – (45) 3323-5335 – (45) 3323-3508.
Ceasa Foz do Iguaçu
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira, mercado aberto.
Dia 17 de fevereiro, terça-feira, mercado aberto.
Dia 18 de fevereiro, quarta-feira, mercado aberto.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 5 as 14 horas; sábados, das 5 as 14 horas.
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254.
CEP: 85.864-000 – Foz do Iguaçu – Paraná.
Fone: (0**45) 3522-1129.
Ceasa Paraná Administração
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira, recesso, fechada.
Dia 17 de fevereiro, terça-feira, fechada.
Dia 18 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 14 horas.
Horário: de segunda a sexta-feira das 7 às 12 horas, e das 13 às 16 horas.
Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.
CEP: (0**41) 3253-3232.
Fonte: AEN