Paraná - As Ceasas no Paraná, em Curitiba, Londrina e Maringá, informam que estarão fechadas nos dias 25 de dezembro, quinta-feira, e nos dias 1º e 2 de janeiro, quinta e sexta-feira. Já as unidades das Ceasas de Cascavel e Foz do Iguaçu, também estarão fechadas nos dias 25 de dezembro, e 1º de janeiro, mas abrem normalmente no dia 2 de janeiro, sexta-feira. A administração da Ceasa Paraná, em Curitiba, estará em recesso no período 19 de dezembro a 4 de janeiro, voltando as suas atividades normais, no dia 5 de janeiro, segunda-feira.

As unidades são responsáveis pela comercialização de alimentos para restaurantes, supermercados e outros clientes. A rede de Ceasas do Paraná comercializa mais de 1 milhão de toneladas de alimentos por ano.

Cascavel

Dia 24 de dezembro, quarta-feira, mercado aberto das 5h30 às 12 horas.

Dia 25 de dezembro, quinta-feira, mercado fechado.

Dia 26 de dezembro, sexta-feira, mercado aberto das 5h30 às 12 horas.

Dia 27 de dezembro, sábado, mercado aberto das 5h30 às 12 horas.

Dia 28 de dezembro, domingo, mercado fechado.

Dia 29 de dezembro, segunda-feira, mercado aberto das 5h30 às 12 horas.

Dia 30 de dezembro, terça-feira, mercado aberto das 5h30 às 12 horas.

Dia 31 de dezembro, quarta-feira, mercado aberto das 5h30 às 12 horas.