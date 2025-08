Cataratas do Iguaçu estão na corrida pelo Oscar do Turismo Mundial

Foz do Iguaçu e Paraná - Foz do Iguaçu – As Cataratas do Iguaçu estão na corrida pelo World Travel Awards (WTA) 2025, competindo pelo título de Principal Atrativo Turístico da América do Sul. A votação está aberta ao público até o próximo domingo (3 de agosto). O conjunto de quedas d’água está concorrendo com atrações como Machu Picchu, no Peru, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e outros destinos naturais, como o Deserto do Atacama, no Chile.

A premiação permite que o público vote por meio de um cadastro no site oficial do World Travel Awards: www.worldtravelawards.com/vote. No portal, a votação é organizada por regiões do continente, e os votantes podem escolher entre diferentes setores do turismo e experiências.

Esta é a 32ª edição do prêmio, reconhecido como o Oscar do Turismo Mundial. A premiação destaca os principais atrativos turísticos em todos os continentes e reconhece os melhores do setor, incluindo destinos, hotelaria, parques aquáticos e empresas de viagens. Os vencedores serão revelados em uma cerimônia que ocorrerá em Cancún, no México, no dia 27 de setembro.

As Cataratas do Iguaçu: Maravilha Mundial da Natureza

O Parque Nacional do Iguaçu também já aparece entre as melhores atrações do Brasil e da América do Sul pelo Tripadvisor, uma das principais plataformas de compartilhamento de informações entre viajantes.

Como Votar nas Cataratas do Iguaçu

Veja como votar