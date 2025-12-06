Castramóvel leva atendimento gratuito ao Reassentamento São Francisco

Cascavel e Paraná - O Castramóvel, unidade móvel de cirurgias de cães e gatos, está no Reassentamento São Francisco, levando o serviço descentralizado de castração até a comunidade rural. A iniciativa faz parte da política de controle populacional de cães e gatos desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente.

A ação deve seguir até a próxima segunda-feira (8), encerrando o ciclo de atendimentos do Castramóvel em 2025. A unidade será então recolhida para higienização e manutenção, retornando às atividades no início de 2026, com novo cronograma de atendimentos. Já as clínicas credenciadas, atualmente cinco, seguem com castrações normalmente durante todo o ano, com agendamento realizado pelo mesmo sistema do Setor de Bem-Estar Animal.

Cronograma

A Secretaria do Meio Ambiente reforça que um novo cronograma de castrações nos bairros será aberto em janeiro de 2026, ampliando novamente a cobertura para a área urbana e para localidades do interior, conforme critérios técnicos do programa. Além disso, ao longo de todo ano, a comunidade pode fazer agendamento por meio do WhatsApp do Controle Populacional, pelo telefone (45) 9146-7370.