Castramóvel inicia cirurgias de 110 cães e gatos nesta segunda-feira (6), no Cras Rivieira

Cascavel - Seguindo com as ações de política pública do bem-estar animal em Cascavel, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, inicia na próxima segunda-feira (6), o trabalho gratuito de castrações em 110 animais, entre cães e gatos, no Castramóvel, que estará estacionado no Cras Rivieira, localizado na Rua Panamá, 4107.

As cirurgias serão realizadas dentro da unidade móvel toda equipada e seguem um padrão de excelência para garantir a saúde dos animais, sempre das 8h até às 16h. Em caso de chuva, o início da ação será adiado.

Os serviços devem durar por até 40 dias até atender todos os animais já previamente cadastrados em ação que ocorreu em agosto.

O Castramóvel, vale lembrar, é destinado exclusivamente a animais da população de baixa renda com renda de até meio salário, de ONGS ou de protetores independentes.