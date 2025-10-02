Home Cotidiano

CASCAVEL

Castramóvel inicia cirurgias de 110 cães e gatos nesta segunda-feira (6), no Cras Rivieira

Foto: Divulgação/Secom
Foto: Divulgação/Secom

Cascavel - Seguindo com as ações de política pública do bem-estar animal em Cascavel, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, inicia na próxima segunda-feira (6), o trabalho gratuito de castrações em 110 animais, entre cães e gatos, no Castramóvel, que estará estacionado no Cras Rivieira, localizado na Rua Panamá, 4107. 

As cirurgias serão realizadas dentro da unidade móvel toda equipada e seguem um padrão de excelência para garantir a saúde dos animais, sempre das 8h até às 16h. Em caso de chuva, o início da ação será adiado.

Os serviços devem durar por até 40 dias até atender todos os animais já previamente cadastrados em ação que ocorreu em agosto. 

O Castramóvel, vale lembrar, é destinado exclusivamente a animais da população de baixa renda com renda de até meio salário, de ONGS ou de protetores independentes.

O trabalho de castrações gratuitas já realizou mais de 17 mil procedimentos em Cascavel, entre os serviços do Castramóvel e de clínicas credenciadas. 

Os benefícios para o animal

Além do controle populacional, a castração é uma questão de saúde pública. Para o animal, a castração também traz benefícios, para as fêmeas, por exemplo, há redução significativa de desenvolver neoplasias mamárias. Quanto aos machos, há o controle de agressividade. No geral, há um aumento de longevidade e prevenção de doenças.

Fonte: Secom

