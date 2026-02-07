Castramóvel fará cerca de 80 castrações gratuitas a partir de segunda-feira

Cascavel e Paraná - Cascavel – O Castramóvel dá início à temporada 2026 de castrações gratuitas de cães e gatos a partir desta segunda-feira (9), em Cascavel. A unidade móvel ficará estacionada no CCI do XIV de Novembro, localizado na Rua Francisco Guaraná de Menezes, n° 1122, para fazer 80 cirurgias, totalmente sem custo à comunidade.
Os atendimentos serão direcionados aos animais de responsáveis legais que já se cadastraram com o Setor, via o WhatsApp do controle populacional (45) 99146-7370. A equipe entrará em contato com essas famílias para agendar os procedimentos. Neste momento, serão atendidos prioritariamente os cidadãos dos bairros XIV de Novembro, Guarujá, Santa Felicidade e Pioneiros Catarinenses. Moradores desses bairros que ainda não fizeram cadastro via WhatsApp podem entrar em contato para entrar na lista de espera. O Castramóvel ficará no local até o dia 9 de março, com atendimentos de segunda a sexta-feira, sempre das 8h30 às 15h.
Vulnerabilidade
A castração é destinada exclusivamente a animais da população de baixa renda com renda de até meio salário, de organizações ou de protetores independentes. O trabalho já realizou mais de 17 mil procedimentos em Cascavel, entre os serviços do Castramóvel e de clínicas credenciadas.
Objetivo
O objetivo do Castramóvel é contribuir para o controle populacional dos animais e para a saúde pública, prevenindo doenças e melhorando a qualidade de vida dos pets. Entre os benefícios, estão a redução do risco de tumores em fêmeas, diminuição da agressividade em machos e aumento da longevidade.