Castramóvel encerra cirurgias no Riviera com cerca de 100 castrações em cães e gatos

Cascavel - Após mais de um mês de trabalho no bairro Riviera, o Castramóvel já fez cerca de 100 cirurgias de castração em cães e gatos, na unidade móvel que ficou estacionada no Cras Riviera. Esta quarta-feira (11), será o último dia de ações na localidade. A comunidade também abraçou a causa e o índice de faltosos, ficou em apenas 14%.

O Castramóvel faz parte das políticas de Bem-Estar Animal, da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e oferece castrações gratuitas para cães e gatos de famílias de baixa renda, protetores independentes e ONGs.

As cirurgias acontecem dentro da unidade móvel totalmente equipada, seguindo padrões de excelência para garantir a saúde dos animais. Até hoje, o Castramóvel e clínicas credenciadas já realizaram cerca de 18 mil procedimentos em Cascavel.

Além de controle populacional, a castração traz benefícios diretos à saúde dos animais. Para as fêmeas, há redução significativa do risco de desenvolver neoplasias mamárias e para os machos, há controle de agressividade. De maneira geral, há aumento da longevidade e prevenção de doenças.