Castramóvel abre cadastramento para cirurgias gratuitas de cães e gatos no Cras Riviera

Após cerca de 100 castrações gratuitas a cães e gatos realizada no bairro Cascavel Velho, o Castramóvel, segue para novo ciclo de cirurgias. Para isso, o primeiro passo é o cadastramento. Na terça (19) e quinta-feira (21), das 9h às 15h, sem intervalo para almoço, será realizado o cadastramento no Cras Riviera – Rua Panamá, 4107.

A equipe de Bem-Estar Animal fará a análise técnica e passar as orientações aos responsáveis legais. A orientação é levar comprovante de residência, o CadÚnico atualizado (1 ano) e documento original com foto.

O Castramóvel é destinado exclusivamente a animais da população de baixa renda com renda de até meio salário, de organizações ou de protetores independentes. Quem já tem cadastro no Setor de Bem-Estar Animal para castração de animais, basta mandar um mensagem via whatsapp para o número (45) 99146-7370 para consolidar o agendamento.