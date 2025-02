Caso Viviane Jara: dois anos da morte da professora vítima de erro médico

Viviane Jara Benitez assumiu a presidência do Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu (Sinprefi) em setembro de 2022, liderando chapa única que teve mais de 90%, de aprovação. Antes disso, tinha sido diretora de políticas sindicais do Sinprefi, entre 2018 e 2022. Era formada em Pedagogia pela Unioeste , pós-graduada em Alfabetização e Educação Infantil pelo Instituto Rehma . Atuou nas escolas municipais Érico Veríssimo e Jardim Naipi .

“Ela era uma menina muito atenciosa com a casa e com tudo. Só me mantenho em pé, todos os dias, porque Deus é poderoso. Ela não vai voltar, mas se acontecer a justiça, sabendo que existe a justiça, já é um alívio.”

Na época, o então diretor do Hospital Municipal, André Di Buriasco , afirmou que o cirurgião responsável foi afastado e deixou de fazer parte do quadro do hospital . A mãe de Viviane, dona Doraci Jara , é profissional aposentada do setor educacional. Para ela, a indignação aumenta a cada ano que passa sem a filha.

“Porém, no processo judicial, o juiz dispensou esse documento como prova, porque com a documentação apresentada e com o prontuário médico o erro estava bem evidenciado e comprovado”, argumenta.

A advogada que defende a família de Viviane Jara, dra. Solange Silva , explica que houve, no âmbito administrativo, instauração de uma sindicância interna no Hospital Municipal para apurar as responsabilidades.

O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu , onde foi realizada a cirurgia, e a Prefeitura de Foz do Iguaçu já foram condenados, em primeira instância, em ação de reparação de danos por erro médico, mas recorreram da decisão.

Como líder do Sinprefi, foi um exemplo de garra, persistência e de profissional que abriu mão da própria carreira em sala de aula para defender os direitos dos colegas educadores. “Somente com um trabalho coletivo, pela luta coletiva e organizada do sindicato é que vamos avançar e nosso sindicato é prova disso,” declarou logo após a divulgação do resultado das eleições em que foi eleita. A última manifestação de que participou foi no início de fevereiro de 2023, na Praça da Paz, dias antes de morrer.

No lugar dela, quem assumiu a presidência do Sinprefi, eleita na mesma chapa como secretária-geral, foi a professora Viviane Fiorentin Dotto.

“Estar à frente do sindicato e lutar pela categoria era uma missão que ela quis muito assumir. Sentimos falta dela em cada pauta, imaginando tudo o que ela ainda poderia fazer. Sempre estará presente em nossa lembrança e na nossa história,” lamenta. Viviane Fiorentin Dotto

ENTENDA O CASO

Viviane Jara Benitez passou por uma cirurgia eletiva (pré-agendada) no dia 16 de fevereiro de 2023, no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas devido a complicações decorrentes foi necessário realizar uma segunda cirurgia de emergência, por isso seguiu internada. Dez dias depois, a família foi informada sobre o falecimento que teria sido provocado por uma parada cardíaca.

Um ano depois, os familiares, amigos, colegas de profissão e companheiros de atuação sindical promoveram um ato público em frente ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu para recordar a data e pedir a responsabilização dos envolvidos. Dois anos depois do falecimento, restam apenas o exemplo e as lições de luta e perseverança deixados por ela.

Crédito: Izabelle Ferrari – Assessoria de Comunicação