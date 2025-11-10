Cascavel - O espírito natalino vai tomar conta de Cascavel. Com a abertura oficial do Natal de Luz e Paz, no dia do aniversário da cidade, nesta sexta-feira (14), o bom velhinho chega a Cascavel em grande estilo. E já a partir de sábado (15), a Casinha do Papai Noel, um dos espaços mais aguardados pela comunidade, será aberta para receber as famílias.

Localizada no Canteiro Central da Avenida Brasil, em frente às Lojas Gaúcha, a casinha é totalmente climatizada e com 6,60m x 5,60m. A estrutura foi cuidadosamente preparada para receber o bom velhinho e acolher as famílias em um ambiente aconchegante, cheio de magia e emoção.

O atendimento ao público será gratuito e acontecerá de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Aos sábados, será das 14h às 23h e aos domingos, das 15h às 22h. Em um gesto de carinho e inclusão, haverá um atendimento exclusivo para autistas e suas famílias no dia 14 de dezembro, das 8h30 às 12h, garantindo um ambiente mais tranquilo e adaptado para que todos possam viver a experiência natalina.

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o atendimento será especial, das 10h às 14h, marcando o último dia em que o Papai Noel estará na casinha antes de partir para sua grande viagem ao redor do mundo.