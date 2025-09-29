Cascavelenses podem fazer reformas em cemitérios até o dia 10 de outubro

Cascavel - A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel), já iniciou os preparativos para o Dia de Finados, lembrando em 2 de novembro, data em que se presta homenagens aos entes queridos, já falecidos.

Aos cidadãos, é importante ficar atento aos prazos para a execução de serviços de construções e reformas em túmulos. As obras serão permitidas até o dia 10 de outubro nos cemitérios urbanos do Município: Central, São Luiz, Jardim da Saudade e Cristo Redentor. Após esse período, serão liberadas limpezas leves e trocas de arranjos e flores até o dia 2 de novembro.

O superintendente da autarquia, Romulo Quintino, lembra que “o prazo é necessário para que a Acesc faça a programação interna dos trabalhos. Após encerrados os serviços por parte das famílias, os servidores vão fazer a limpeza, a revitalização e finalizar os detalhes nos cemitérios do perímetro urbano e no interior do Município para melhor receber os visitantes no feriado”, destaca.