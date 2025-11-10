Cascavel - Kauan Henrique Martinello Nazario, do Senai Cascavel, conquistou ouro para o Brasil em competição de profissões técnicas no Chile, sagrando-se como o melhor jovem de nível técnico das américas, segundo ranking da WorldSkills Américas 2025. Título foi disputado com Colômbia, Guatemala, Chile, Costa Rica r Peru.
O jovem Kauan conquistou medalha de ouro para o Brasil na ocupação #33 – Tecnologia Automotiva, durante a 6ª edição da WorldSkills Américas, realizada de 3 a 8 de novembro no Chile.
Considerada a mais importante competição de profissões técnicas das Américas, o evento reuniu mais de 300 participantes, entre alunos competidores, professores especialistas e delegados técnicos de 15 países das Américas em 20 modalidades da indústria.
“É muito gratificante poder representar a minha cidade, o meu estado e o meu país numa competição desse tamanho, que é a WorldSkills Américas. Voltar com a medalha de ouro é mais gratificante ainda. Saber que todo o trabalho e todo o esforço valeram a pena. Apesar das dificuldades, da questão dos veículos diferentes e do idioma, a medalha chegou e agora partiu a próxima conquista”, disse Kauan, que disputou o título de melhor jovem profissional de nível técnico em Tecnologia Automotiva com Colômbia, Guatemala, Chile, Costa Rica e Peru.
O Senai Paraná integrou a Delegação do Senai Nacional representando nosso país em três áreas específicas e conquistando medalha de ouro em todas elas. Davi da Silva Aleixo Ignacio, do Senai Campus da Indústria – Curitiba trouxe o ouro na # 20 – Construção em Alvenaria; Kauan Henrique Martinello Nazario, do Senai Cascavel conquistou a primeira colocação na #33 – Tecnologia Automotiva; e Leandro Lavezo Junior, do Senai Maringá, conquistou o ouro na # 62 – Tecnologia de Energia Verde.
Ao todo, a Delegação do Brasil conquistou 15 ouros, uma prata e dois bronzes, sagrando-se como o país campeão da WorldSkills Américas 2025.
Para Fabiano Prato Rath, gerente sênior de educação profissional do Senai Paraná, esse tipo de experiência contribui significativamente para o aprimoramento do ensino técnico aplicado pelo Senai e para a formação de profissionais mais preparados e alinhados às demandas do mercado de trabalho.
“A participação na WorldSkills é de grande importância, pois o conhecimento e as competências adquiridas durante a competição extrapolam o desempenho individual dos competidores e se refletem em todo o ambiente educacional. Essa troca de conhecimentos promove atualização das práticas pedagógicas, a disseminação de técnicas e padrões de excelência e o fortalecimento da cultura de inovação e qualidade no ensino de nível técnico”, destaca.
Além do Brasil, participam da WorldSkills Américas alunos do Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Bolívia e Barbados. Esta edição contou ainda com China, Croácia e Coreia como países observadores.
Nesta edição da WorldSkills Américas a delegação do Brasil foi composta por 25 competidores organizados entre os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte, disputando em 19 ocupações voltadas para a indústria.
“Estou extremamente orgulhoso dos resultados que alcançamos na WorldSkills Américas. A conquista de três medalhas de ouro em diferentes áreas de conhecimento é um reflexo do talento dos nossos alunos e de toda a equipe envolvida. Esse resultado reforça a excelência do Senai Paraná e fortalece o compromisso com a formação técnica de qualidade, preparando nossos alunos para os desafios globais”, diz Marcos Pires, Delegado Técnico do Senai Paraná para a WorldSkills.
A competição foi realizada em um formato que estimulou a colaboração e o trabalho em equipe, incluindo ainda competências técnicas inovadoras e relevantes para o mercado de trabalho, como Tecnologia Optoeletrônica, Indústria 4.0, Usinagem CNC e Sistemas de Energia Renovável.
Próximos passos: Senai Paraná segue rumo à Shanghai
Concluída a etapa da WorldSkills Américas, Kauan Henrique retorno para Cascavel e segue firme na fase de treinamentos e provas amistosas, preparando-se para a 48ª edição da WorldSkills Internacional, prevista para acontecer de 22 a 27 de setembro de 2026 na cidade de Shanghai – China.
Kauan será o representando do Brasil na WorldSkills Shanghai pois conquistou a medalha de ouro na etapa nacional da WorldSkills 2025, sagrando-se como o melhor aluno de nível técnico do Brasil em Tecnologia Automotiva, segundo o ranking da WorldSkills 2025.
Do Paraná, além de Kauan, Davi da Silva Aleixo Ignacio (Curitiba) e Gabriel Henrique Gobato de Oliveira (Londrina), integram a Delegação do Senai Nacional, representando o Brasil em #33 – Tecnologia Automotiva, # 20 Construção em Alvenaria e #53 Computação em Nuvem, respectivamente.
O Paraná ainda tem chances de levar um quarto competidor para o mundial. Erán Martínez Ramos, do Senai Celso Charuri, em Curitiba, é o competidor do Brasil na ocupação Digital Interactive Media Design (DIMD), que está sendo proposta pela WorldSkills China para integrar futuras edições da competição mundial de educação profissional. Se homologada até o próximo ano, Erán será o representante do Brasil nesta ocupação.
Sobre a WorldSkills
A WorldSkills, maior competição mundial de profissões técnicas, testa habilidades individuais e coletivas de jovens de até 25 anos recém-formados ou que estão cursando a educação profissional. Durante as provas, eles realizam uma série de tarefas de alto nível técnico e dentro de padrões internacionais de qualidade.
O torneio, criado em 1950, é uma oportunidade para os países prepararem as instituições de ensino e a força de trabalho para as novas tecnologias do mundo do trabalho, já que as ocupações e as provas da competição são regularmente atualizadas.
O Brasil teve sua primeira participação em 1983 e é uma das referências no torneio. A seletiva nacional define os competidores que representarão o país no torneio global.
O Senai Paraná tem histórico de bons resultados e já conquistou medalha de ouro no mundial de 2011, em Londres, com o então aluno competidor Gabriel D’Espíndula.
A 47ª edição ocorreu em Lyon, França, de 10 a 15 de setembro de 2024, com a participação de 1.400 competidores de 69 países. A competição abrangeu 62 modalidades, cobrindo uma ampla gama de indústrias e áreas de formação profissional.
A 48ª edição da WorldSkills está programada para ocorrer em Shanghai, China, de 22 a 27 de setembro de 2026. Espera-se a participação de aproximadamente 1.300 competidores de mais de 60 países e regiões. Embora o número exato de modalidades ainda não tenha sido divulgado, tradicionalmente a competição abrange mais de 60 ocupações técnicas. Detalhes adicionais serão anunciados conforme o evento se aproxima.
Fonte: Senai Paraná