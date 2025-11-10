Cascavel - Kauan Henrique Martinello Nazario, do Senai Cascavel, conquistou ouro para o Brasil em competição de profissões técnicas no Chile, sagrando-se como o melhor jovem de nível técnico das américas, segundo ranking da WorldSkills Américas 2025. Título foi disputado com Colômbia, Guatemala, Chile, Costa Rica r Peru.

O jovem Kauan conquistou medalha de ouro para o Brasil na ocupação #33 – Tecnologia Automotiva, durante a 6ª edição da WorldSkills Américas, realizada de 3 a 8 de novembro no Chile.

Considerada a mais importante competição de profissões técnicas das Américas, o evento reuniu mais de 300 participantes, entre alunos competidores, professores especialistas e delegados técnicos de 15 países das Américas em 20 modalidades da indústria.

“É muito gratificante poder representar a minha cidade, o meu estado e o meu país numa competição desse tamanho, que é a WorldSkills Américas. Voltar com a medalha de ouro é mais gratificante ainda. Saber que todo o trabalho e todo o esforço valeram a pena. Apesar das dificuldades, da questão dos veículos diferentes e do idioma, a medalha chegou e agora partiu a próxima conquista”, disse Kauan, que disputou o título de melhor jovem profissional de nível técnico em Tecnologia Automotiva com Colômbia, Guatemala, Chile, Costa Rica e Peru.

O Senai Paraná integrou a Delegação do Senai Nacional representando nosso país em três áreas específicas e conquistando medalha de ouro em todas elas. Davi da Silva Aleixo Ignacio, do Senai Campus da Indústria – Curitiba trouxe o ouro na # 20 – Construção em Alvenaria; Kauan Henrique Martinello Nazario, do Senai Cascavel conquistou a primeira colocação na #33 – Tecnologia Automotiva; e Leandro Lavezo Junior, do Senai Maringá, conquistou o ouro na # 62 – Tecnologia de Energia Verde.

Ao todo, a Delegação do Brasil conquistou 15 ouros, uma prata e dois bronzes, sagrando-se como o país campeão da WorldSkills Américas 2025.

Para Fabiano Prato Rath, gerente sênior de educação profissional do Senai Paraná, esse tipo de experiência contribui significativamente para o aprimoramento do ensino técnico aplicado pelo Senai e para a formação de profissionais mais preparados e alinhados às demandas do mercado de trabalho.

“A participação na WorldSkills é de grande importância, pois o conhecimento e as competências adquiridas durante a competição extrapolam o desempenho individual dos competidores e se refletem em todo o ambiente educacional. Essa troca de conhecimentos promove atualização das práticas pedagógicas, a disseminação de técnicas e padrões de excelência e o fortalecimento da cultura de inovação e qualidade no ensino de nível técnico”, destaca.

Além do Brasil, participam da WorldSkills Américas alunos do Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Bolívia e Barbados. Esta edição contou ainda com China, Croácia e Coreia como países observadores.

Nesta edição da WorldSkills Américas a delegação do Brasil foi composta por 25 competidores organizados entre os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte, disputando em 19 ocupações voltadas para a indústria.