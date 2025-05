Cascavel voa alto e conquista o título de melhor aeroporto regional do Brasil

Cascavel - Pelo terceiro ano consecutivo, o Aeroporto Regional de Cascavel, Coronel Adalberto Mendes, foi eleito o Melhor Aeroporto Regional do Brasil e o Melhor Aeroporto Regional da Região Sul. O reconhecimento vem do Ministério dos Portos e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, dentro do programa Aviação + Brasil, que valoriza a excelência na prestação de serviços aeroportuários no Brasil.

A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta terça-feira (27), em Brasília, e reuniu autoridades de diversos setores e representantes das maiores companhias aéreas do país.



O prefeito de Cascavel, Renato Silva, esteve presente, acompanhado da equipe técnica que administra o aeroporto de Cascavel e do deputado federal Fernando Giacobo, parceiro estratégico na conquista dos avanços para o terminal.

“Estamos aqui em Brasília, eu, a Dra. Laura, a Ana, que cuidam do nosso aeroporto junto com o nosso deputado Giacobo, para receber, mais uma vez, os prêmios de um dos melhores aeroportos regionais do Brasil. Quero agradecer publicamente todo o empenho do deputado Giacobo, que tem sido fundamental para que nosso aeroporto continue sendo referência nacional”, pontua o prefeito.

Com orgulho, o prefeito Renato Silva também destacou o sentimento diante dessa conquista.