Cascavel - O calor segue intenso em Cascavel nesta quinta-feira (5). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia começou com temperaturas elevadas e não há previsão de chuva ao longo de todo o dia.

A cidade registrou 33,9°C, a maior temperatura de 2026 até o momento. O cenário de calor extremo também foi observado em outros municípios da região Oeste e Sudoeste do Estado. Capanema teve a maior máxima do ano, com 38,5°C, enquanto Planalto, segundo dados do Inmet, chegou a 35,5°C.