Cascavel vai asfaltar 66 trechos de ruas antigas em 2026! Confira a lista completa

O Município de Cascavel avança em mais uma etapa do compromisso de eliminar todos os trechos sem pavimentação existentes nas ruas antigas da cidade. O IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) apresentou hoje (28) detalhes da licitação para contratação dos projetos dessas vias.
A licitação, com o valor estimado de R$ 904.969,42, será realizada no dia 27 de janeiro de 2026 e contempla 10,9 km de extensão, distribuídos em 66 trechos localizados em 18 bairros. As áreas atendidas serão no XIV de Novembro, Alto Alegre, Brasmadeira, Brasília, Canadá, Cancelli, Cascavel Velho, Distrito Industrial, Esmeralda, Floresta, Pacaembu, Paraíso Sítio de Recreio, Região do Lago, Santa Cruz, Santos Dumont, Santos Onofre, São Cristóvão e Universitário. A execução da obra deve ficar em cerca de R$ 32 milhões.
Durante a apresentação, o presidente do IPC, Vinicius Boza, destacou que o processo passa a seguir a nova metodologia de licitação, que prioriza a técnica e a qualificação dos profissionais.
“Com a nova lei de licitações, o peso maior na contratação desses projetos é a técnica. Não vamos considerar apenas o preço, mas a experiência dos profissionais, para garantir que os projetos venham muito bem feitos. Antes, o critério era somente o valor, o que acabava levando à contratação pelo preço mais baixo, e não pela melhor capacidade técnica. Agora, com o edital elaborado pela nossa equipe de engenharia, vamos facilitar a contratação de excelentes profissionais para entregar projetos importantes para o município”.
O secretário de Obras, Severino Folador, detalha que está etapa permite regularizar de forma definitiva pontos que aguardavam pavimentação a décadas.
“Estamos falando de trechos que ficaram para trás ao longo das décadas, pontos que não tinham uma definição clara de responsabilidade. Agora, com os projetos sendo contratados e concluídos, vamos conseguir regularizar essas áreas de forma definitiva e dar andamento às obras que a população espera há tantos anos”.
Trechos que serão contemplados:
- Universitário
Local: Rua do Aleijadinho | Início: Rua Luiz Fávarin | Final: Fim de rua | Extensão (m): 95,00
- Universitário
Local: Rua Filosofia | Início: Rua Edson Luiz Fávarin | Final: Rua Silveira | Extensão (m): 110,00
- Universitário
Local: Rua Mem de Sá | Início: Fim de Rua | Final: Rua Emílio de Menezes | Extensão (m): 60,00
- Universitário
Local: Rua Oliva | Início: Rua Panorama | Final: Fim de rua | Extensão (m): 130,00
- Universitário
Local: Rua Oliva | Início: Rua João Merlin | Final: Rua Três Amigos | Extensão (m): 130,00
- Universitário
Local: Rua Piratês | Início: Rua João Merlin | Final: Rua Três Amigos | Extensão (m): 100,00
- Universitário
Local: Rua Ciências Sociais e Rua Volochem | Início: Rua Cardoso | Final: Fim de rua | Extensão (m): 150,00
- Agronomia
Local: Rua Três Amigos | Início: Rua Cúmbica | Final: Fim de rua | Extensão (m): 60,00
- Pacaembu
Local: Rua Irati | Início: Rua Maringueira | Final: Rua Matelândia | Extensão (m): 410,00
- Pacaembu
Local: Rua Irati | Início: Rua Matelândia | Final: Fim de rua | Extensão (m): 80,00
- Pacaembu
Local: Travessa das Palmas | Início: Avenida Brasil | Final: Rua Maringá | Extensão (m): 100,00
- Pacaembu
Local: Rua Odontológica | Início: Rua Pedro Bau | Final: Av. Doutor Euzel Pontes (BR 277) | Extensão (m): 35,00
- Pacaembu
Local: Rua Carlos Chagas | Início: Rua Rasteza | Final: Rua Irati | Extensão (m): 50,00
- Pacaembu
Local: Rua Nova Santa Rosa | Início: Rua Venezuela | Final: Muro Lote 244A | Extensão (m): 70,00
- Pacaembu
Local: Rua Nova Santa Rosa | Início: Muro Lote 244A | Final: Rua Chile | Extensão (m): 390,00
- Região do Lago
Local: Rua da Lapa | Início: Rua da Lapa | Final: Rua Cezário Bazaki | Extensão (m): 265,00
- Região do Lago
Local: Rua Cezário Bazaki | Início: Rua da Lapa | Final: Rua Pedro Carlos Neppel | Extensão (m): 80,00
- Região do Lago
Local: Rua Cezário Bazaki | Início: Rua Pedro Carlos Neppel | Final: Rua José Bartinik | Extensão (m): 120,00
- Região do Lago
Local: Rua Pedro Carlos Neppel | Início: Rua Cuiabá | Final: Rua Cezário Bazaki | Extensão (m): 130,00
- Região do Lago
Local: Rua Julio Szymanski | Início: Rua Pedro Carlos Neppel | Final: Rua José Bartinik | Extensão (m): 125,00
- Cascavel Velho
Local: Rua Emílio de Menezes | Início: Fim de Rua | Final: Rua Mem de Sá | Extensão (m): 35,00
- Cascavel Velho
Local: Rua Lisboa | Início: Rua Madri | Final: Rua Lisboa | Extensão (m): 120,00
- Cascavel Velho
Local: Rua Lisboa | Início: Rua Suécia | Final: Rua Portugal | Extensão (m): 135,00
- Alto Alegre
Local: Rua dos Tamolos | Início: Rua Silvestre Bonatto | Final: Rua Sadi Antonio Zortea | Extensão (m): 250,00
- Alto Alegre
Local: Rua Cora Coralina | Início: Rua Indira Gandhi | Final: Fim de rua | Extensão (m): 120,00
- 14 de Novembro
Local: Estrada da Pedreira | Início: Rua Romário Correia de Oliveira | Final: Rua Ontário | Extensão (m): 430,00
- 14 de Novembro
Local: Rua do Arroio | Início: Rua Romário Correia de Oliveira | Final: Rua Argentino Hirt | Extensão (m): 430,00
- Esmeralda
Local: Rua Diamante | Início: Rua Roberto Paiva | Final: Rua Cúmbica | Extensão (m): 60,00
- Esmeralda
Local: Rua Jurandir Antonio Zaniucki | Início: Rua Edite Elvira Sparoni | Final: Fim de rua | Extensão (m): 35,00
- Esmeralda
Local: Rua Turqueza | Início: Rua Turmalina | Final: Fim de rua | Extensão (m): 240,00
- Santa Cruz
Local: Rua Oroc Buzaranyve | Início: Rua Tupis | Final: Rua Carajás | Extensão (m): 120,00
- Santos Dumont
Local: Rua Egito | Início: Rua Domingos Toqueto | Final: Rua Nossa Senhora da Penha | Extensão (m): 230,00
- Santos Dumont
Local: Rua Egito | Início: Rua Nossa Senhora da Penha | Final: Fim de rua | Extensão (m): 80,00
- Santos Dumont
Local: Rua Galeão | Início: Rua Padre Donizetti | Final: Rua João Modesto Braga | Extensão (m): 230,00
- Santos Dumont
Local: Rua Galeão | Início: Rua João Modesto Braga | Final: Rua Aracy Tanaka Blazetto (Av. Marginal BR 277) | Extensão (m): 230,00
- Santos Dumont
Local: Rua Nossa Senhora da Penha | Início: Rua Diogo Giovani Mattei | Final: Rua Maria Luiza Saraiva | Extensão (m): 190,00
- Santos Dumont
Local: Rua João Modesto Braga | Início: Rua Diogo Giovani Mattei | Final: Rua Galeão | Extensão (m): 130,00
- Santos Dumont
Local: Rua Diogo Giovani Mattei | Início: Rua Paulo Leminski | Final: Rua Galeão | Extensão (m): 130,00
- Santos Dumont
Local: Rua Domingos Toqueto | Início: Rua Itabaú do Sul | Final: Rua Egito | Extensão (m): 210,00
- Santos Dumont
Local: Rua Domingos Toqueto | Início: Rua Egito | Final: Fim de rua | Extensão (m): 185,00
- Santos Dumont
Local: Rua Nossa Senhora da Penha | Início: Rua Itabaú do Sul | Final: Fim de rua | Extensão (m): 130,00
- Santos Onofre
Local: Rua Móveis | Início: Rua Rnaquerauras | Final: Rua Carajós | Extensão (m): 120,00
- Floresta
Local: Avenida das Pombas | Início: Rua dos Pardais | Final: Rua Caieras | Extensão (m): 660,00
- Canadá
Local: Rua Borba Gato | Início: Rua Marechal Cândido Rondon | Final: Fim de rua | Extensão (m): 100,00
- Canadá
Local: Rua Ivan Serpa | Início: Rua Rafael Picoli | Final: Rua Francisco Alves da Rocha | Extensão (m): 90,00
- Canadá
Local: Rua Dimas Pires Bastos | Início: Rua Rafael Picoli | Final: Fim de rua | Extensão (m): 70,00
- Canadá
Local: Rua Rafael Picoli | Início: Rua Dimas Pires Bastos | Final: Fim de rua | Extensão (m): 120,00
- Canadá
Local: Rua Ivan Serpa | Início: Rua Pedro Ivo | Final: Fim de rua | Extensão (m): 55,00
- Canadá
Local: Rua Elvira Faiten Franz | Início: Rua Rafael Picoli | Final: Rua Treze de Maio | Extensão (m): 70,00
- Distrito Industrial
Local: Rua Elibeth Cardoso | Início: Rua Paulo Leminski | Final: Rua Carlos Drumond de Andrade | Extensão (m): 290,00
- Distrito Industrial
Local: Rua Padre Luís Luise | Início: Rua Paulo Leminski | Final: Rua Carlos Drumond de Andrade | Extensão (m): 290,00
- Distrito Industrial
Local: Rua Carlos Drumond de Andrade | Início: Rua Padre Luís Luise | Final: Fim de rua | Extensão (m): 70,00
- Cancelli
Local: Rua Marechal Floriano | Início: Rua Maria Dolores da Mota | Final: Rua Natalicio Florentino Alves | Extensão (m): 70,00
- Brasília
Local: Rua Orlando Silva | Início: Rua Valdir Azevedo | Final: Rua Bruna Costa | Extensão (m): 70,00
- Brasília
Local: Rua Nelson Cavaquinho | Início: Rua Ipanema | Final: Rua Copacabana | Extensão (m): 100,00
- Brasília
Local: Rua de Nápoli | Início: Rua Antônio Engremonn | Final: Muro lote REMA | Extensão (m): 35,00
- São Cristóvão
Local: Rua Waldemar Friedrich | Início: Avenida Piquiri | Final: Rua Rio Solimões | Extensão (m): 215,00
- Brasmadeira
Local: Rua Alvorada | Início: Rua Rio Bonito | Final: Rua Rio Melissa | Extensão (m): 100,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Vinícius Henrique Brandalise | Início: Rua Rio da Paz | Final: Rua Dois | Extensão (m): 150,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Vinícius Henrique Brandalise | Início: Rua Dois | Final: Fim de rua | Extensão (m): 250,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Valdir Sirtoli | Início: Rua Rio da Paz | Final: Rua Professor Floraci Miranda | Extensão (m): 210,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Professor Floraci Miranda | Início: Rua Valdir Sirtoli | Final: Rua Francisco Alves da Rocha | Extensão (m): 960,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Ângelo Mecabo | Início: Rua Rio da Paz | Final: Rua Professora Michalina Sochodolak | Extensão (m): 295,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Professora Michalina Sochodolak (trecho 01) | Início: Rua Francisco Alves da Rocha | Final: Poste com rede de baixa tensão | Extensão (m): 75,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Professora Michalina Sochodolak (trecho 01) | Início: Poste com rede de baixa tensão | Final: Fim de rua | Extensão (m): 75,00
- Paraíso Sítios de Recreio
Local: Rua Professora Michalina Sochodolak (trecho 02) | Início: Rua Ângelo Mecabo | Final: Fim de rua | Extensão (m): 115,00
Fonte: Secom