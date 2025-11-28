Cascavel vai asfaltar 66 trechos de ruas antigas em 2026! Confira a lista completa

O Município de Cascavel avança em mais uma etapa do compromisso de eliminar todos os trechos sem pavimentação existentes nas ruas antigas da cidade. O IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) apresentou hoje (28) detalhes da licitação para contratação dos projetos dessas vias.

A licitação, com o valor estimado de R$ 904.969,42, será realizada no dia 27 de janeiro de 2026 e contempla 10,9 km de extensão, distribuídos em 66 trechos localizados em 18 bairros. As áreas atendidas serão no XIV de Novembro, Alto Alegre, Brasmadeira, Brasília, Canadá, Cancelli, Cascavel Velho, Distrito Industrial, Esmeralda, Floresta, Pacaembu, Paraíso Sítio de Recreio, Região do Lago, Santa Cruz, Santos Dumont, Santos Onofre, São Cristóvão e Universitário. A execução da obra deve ficar em cerca de R$ 32 milhões.

Durante a apresentação, o presidente do IPC, Vinicius Boza, destacou que o processo passa a seguir a nova metodologia de licitação, que prioriza a técnica e a qualificação dos profissionais.