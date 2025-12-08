Cascavel - O Natal de Luz e Paz de Cascavel terá uma grande novidade, digna da magia desta época do ano. De forma inédita, será instalada uma árvore flutuante de 24 metros de altura no principal cartão-postal da cidade: o Lago Municipal.

A decoração foi viabilizada por meio de recursos do Governo do Estado, via Secretaria de Turismo e articulados pelo deputado Gugu Bueno.



A decoração imponente será utilizada pela primeira vez em Cascavel. Além de enfeitar a cidade e trazer ainda mais encanto, também é uma atração a mais na decoração de Natal deste ano, incentivando a comunidade a sair de casa, e, consequentemente, movimentar a economia.



A movimentação de pessoas de dentro e fora do município também reflete no comércio e no setor gastronômico, fazendo girar ainda mais a economia nesta época do ano.

Estrutura

Com 24 metros de altura, sendo 21 metros de estrutura e uma estrela de 3 metros. A base tem de 10,5 metros de diâmetro. O espetáculo visual se completa com mais de 150 metros de cordões de LED.