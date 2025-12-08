Paraná - Consumidores de 46 municípios do Estado foram contemplados com prêmios de R$ 1 mil sorteados pelo Nota Paraná nesta segunda-feira (08). Ao todo, 100 pessoas que pediram o CPF em suas notas fiscais foram premiadas com os valores entregues pelo programa de cidadania fiscal da Secretaria da Fazenda.

Os consumidores contemplados são moradores das cidades de Ampére, Apucarana, Arapongas, Araruna, Araucária, Campo Mourão, Candói, Carambeí, Cascavel, Castro, Catanduvas, Colombo, Contenda, Coronel Vivida, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Ibiporã, Irati, Ivaí, Jacarezinho, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Mandaguaçu, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Maringá, Missal, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pérola, Pinhais, Ponta Grossa, Porto Rico, Reserva, Rio Branco do Sul, Rolândia, Santa Lúcia, São José dos Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Telêmaco Borba, União da Vitória.

O prêmio principal, de R$ 1 milhão, foi para uma moradora de Laranjeiras do Sul, e o de R$ 100 mil para Curitiba, enquanto o de R$ 50 mil saiu para um participante de Cambé. Além disso, o Nota Paraná ainda entregou outros 8 mil prêmios de R$ 100 e mais 15 mil de R$ 50. Todos os valores serão creditados nas contas dos ganhadores ainda nesta segunda-feira.