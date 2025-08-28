Cascavel tem 368.195 habitantes, segundo nova estimativa do IBGE; Paraná cresce acima da média nacional

Cascavel - A população do Paraná ganhou 65.852 novos habitantes entre 2024 e 2025 e chegou a 11.890.517 pessoas, de acordo com a estimativa populacional divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o Estado segue tendo a quinta maior população do País, atrás apenas de São Paulo (46 milhões), Minas Gerais (21,3 milhões), Rio de Janeiro (17,2 milhões) e Bahia (14,8 milhões).

Segundo o levantamento, o Brasil todo registrou um aumento de 837 mil pessoas e chegou a 213,4 milhões de habitantes. Logo atrás do Paraná, os maiores estados do Brasil são Rio Grande do Sul (11,2 milhões), Pernambuco (9,5 milhões), Ceará (9,2 milhões), Pará (8,7 milhões) e Santa Catarina (8,1 milhões).

Os dados são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. A pesquisa com a estimativa populacional é anual e leva em conta os dados do Censo Demográfico de 2022 e informações sobre óbitos e nascimentos das Estatísticas de Registro Civil, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do sistema de Informações sobre os Nascidos Vivos (Sinasc).

PARANÁ

Em termos proporcionais, o crescimento do Paraná foi de 0,56%, índice superior à média nacional no período, que foi de 0,39%. Em todo o Brasil, as populações de apenas dez estados cresceram mais do que 0,5%. Segundo o IBGE, isso confirma uma desaceleração no crescimento populacional brasileiro que já tinha sido verificada no Censo de 2022.

CIDADES

Curitiba segue sendo a cidade mais populosa do Paraná, de acordo com as estimativas do IBGE, mesmo com um crescimento abaixo da média estadual. A Capital do Estado registrou um aumento de 1.570 habitantes, o que significa um crescimento de 0,09%, e continua a oitava maior cidade do País, com 1.830.795.

Na sequência, entre as cidades mais populosas, estão Londrina (581.382), Maringá (429.660), Ponta Grossa (375.632), Cascavel (368.195), São José dos Pinhais (349.880), Foz do Iguaçu (297.352), Colombo (241.672), Guarapuava (189.630) e Fazenda Rio Grande (165.943).