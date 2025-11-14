Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Defesa Civil, segue mobilizada na campanha de arrecadação e envio de doações às famílias afetadas pelo tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu no último dia 7 de novembro. De acordo com um levantamento prévio da Defesa Civil, Cascavel já arrecadou pelo menos 80 toneladas de donativos.

Na quarta-feira (12), mais dois caminhões carregados com mantimentos e produtos de primeira necessidade partiram de Cascavel rumo a Nova Laranjeiras, onde funciona a central de triagem e logística de distribuição dos donativos. O município vizinho foi escolhido como ponto de apoio por sua proximidade a Rio Bonito e estrutura para armazenar e organizar os materiais antes da entrega às famílias atingidas.

Ações da Defesa Civil e Arrecadação de Doações

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cascavel, Nei Haveroth, o trabalho segue de forma organizada. Ele reforça a importância de a população ficar atenta aos canais oficiais e direcionar suas doações conforme as necessidades de cada fase da operação. “No primeiro momento já recebemos uma grande quantidade de roupas e alimentos, então, a partir de agora, o foco são materiais de higiene e limpeza, roupas íntimas, materiais de construção, desde o alicerce até o acabamento, e também mão de obra para reconstrução das casas.”