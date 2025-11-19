Cascavel e Paraná - No domingo, 23 de novembro, Cascavel será palco de um dos momentos gastronômicos mais curiosos e saborosos do ano: uma pizza gigante de 74 metros, preparada para celebrar os 74 anos do município.

O evento, originalmente marcado para o último domingo e adiado devido à previsão de chuva, ocorrerá neste domingo, independentemente do clima. A iniciativa é idealizada pelo empresário Sandro Ferreira e conta com a parceria de quatro empresas locais: Rib Gastronomia, Casa do Lago Gastrobar, F-Car Automóveis e Five Digital Club, além do apoio da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura.

A pizza será preparada com cinco sabores, incluindo opções tradicionais e especiais, cujos ingredientes serão mantidos em segredo até o momento da entrega. A produção envolverá cerca de 25 profissionais e voluntários, utilizando de 180 a 200 quilos de ingredientes, entre farinha, queijo, molho e recheios.