Cascavel e Paraná - Cascavel consolida-se como um dos principais polos de geração de empregos no Paraná. Em 2025, o município foi o quarto que mais criou vagas formais no Estado, conforme dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O desempenho coloca Cascavel atrás apenas de Curitiba, Londrina e São José dos Pinhais, superando municípios de grande porte como Maringá e Ponta Grossa.
De acordo com os dados oficiais, ao longo do ano foram registradas 82.496 admissões e 79.243 desligamentos no município, resultando em um saldo positivo de 3.253 empregos formais. O crescimento corresponde a um superávit de 2,74%, índice superior ao do Paraná, que encerrou o período com saldo de 2,51%. Em todo o Estado, foram mais de 2 milhões de admissões e cerca de 1,9 milhão de desligamentos, com saldo superior a 80,6 mil vagas.
O setor da construção civil segue como um dos principais responsáveis pela geração de empregos em Cascavel. Em 2025, o segmento apresentou saldo positivo de 8,60%, com mais de 8 mil contratações ao longo do ano.
O prefeito Renato Silva destaca que o município vive um momento de crescimento contínuo e de fortalecimento do mercado de trabalho. Segundo ele, Cascavel se caracteriza como uma cidade de oportunidades, que acolhe trabalhadores e estimula o desenvolvimento econômico, valorizando o compromisso com o trabalho e a prosperidade.
As oportunidades de emprego abrangem diversos setores e níveis de qualificação. Entre as vagas disponíveis estão cargos como assistente administrativo, auxiliar de operação, auxiliar de padeiro, auxiliar financeiro, gerente de loja, eletricista, mecânico, motorista, professor e vendedor, entre outros.
Oportunidades de Emprego em Cascavel
A Agência do Trabalhador de Cascavel disponibiliza atualmente mais de 1,5 mil vagas. No entanto, o número total de oportunidades no município é ainda maior, considerando que muitas empresas realizam processos seletivos próprios ou por meio de empresas terceirizadas.
Para concorrer às vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador, os interessados devem comparecer presencialmente, de segunda a sexta-feira, munidos de documentos pessoais, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Paraná, nº 3648, Centro.
Fonte: Secom