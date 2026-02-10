Cascavel e Paraná - Cascavel consolida-se como um dos principais polos de geração de empregos no Paraná. Em 2025, o município foi o quarto que mais criou vagas formais no Estado, conforme dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O desempenho coloca Cascavel atrás apenas de Curitiba, Londrina e São José dos Pinhais, superando municípios de grande porte como Maringá e Ponta Grossa.

De acordo com os dados oficiais, ao longo do ano foram registradas 82.496 admissões e 79.243 desligamentos no município, resultando em um saldo positivo de 3.253 empregos formais. O crescimento corresponde a um superávit de 2,74%, índice superior ao do Paraná, que encerrou o período com saldo de 2,51%. Em todo o Estado, foram mais de 2 milhões de admissões e cerca de 1,9 milhão de desligamentos, com saldo superior a 80,6 mil vagas.

O setor da construção civil segue como um dos principais responsáveis pela geração de empregos em Cascavel. Em 2025, o segmento apresentou saldo positivo de 8,60%, com mais de 8 mil contratações ao longo do ano.

O prefeito Renato Silva destaca que o município vive um momento de crescimento contínuo e de fortalecimento do mercado de trabalho. Segundo ele, Cascavel se caracteriza como uma cidade de oportunidades, que acolhe trabalhadores e estimula o desenvolvimento econômico, valorizando o compromisso com o trabalho e a prosperidade.