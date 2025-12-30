Cascavel - Nesta terça-feira (30) familiares e amigos se despediram de Antoninho Trento Filho, que morreu na noite de ontem (29), aos 70 anos.

Toninho, como era carinhosamente chamado, era empresário e foi vereador em Cascavel. Ele exerceu mandato na Câmara Municipal durante a 8ª Legislatura, entre os anos de 1983 e 1988.