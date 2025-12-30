Cascavel - Nesta terça-feira (30) familiares e amigos se despediram de Antoninho Trento Filho, que morreu na noite de ontem (29), aos 70 anos.
Toninho, como era carinhosamente chamado, era empresário e foi vereador em Cascavel. Ele exerceu mandato na Câmara Municipal durante a 8ª Legislatura, entre os anos de 1983 e 1988.
Amigos aproveitaram para deixar mensagens como forma de homenagem e lembrança: “Umas das melhores pessoas que tive a oportunidade de conhecer. Impressionante a lisura e o caráter. Cada conversa era uma aula. Fará falta. Que Deus o receba”, lamentou um amigo.
O corpo foi velado na manhã de hoje, na Capela Master da Acesc, e sepultado essa tarde, no Cemitério Central Dom Mauro Aparecido dos Santos.