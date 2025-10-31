Cascavel e Paraná - Às vésperas do aniversário de Cascavel, o município se prepara para transformar o amor pelo esporte em celebração. A partir deste sábado (1º), estarão abertas as inscrições para a Corrida de Rua Cascavel Run – 74 Anos, promovida pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

O evento será realizado no dia 14 de novembro, data do aniversário da cidade, e deve reunir 2,5 mil participantes em uma manhã dedicada à saúde, lazer e solidariedade, com percursos de 3, 7 e 14 km.

Segundo o prefeito Renato Silva, a corrida representa o espírito da cidade. “O esporte transforma vidas e reflete o jeito de ser de Cascavel: uma cidade jovem, em crescimento, que cuida das pessoas e dos animais. É a vida em movimento”, destacou.

As inscrições são gratuitas e limitadas aos 2,5 mil kits disponíveis, a partir das 8h de sábado (1º), pelo site paguecorridas.com.br. Como contrapartida, cada inscrito deve doar 1 kg de ração para pets, que será destinado ao Banco de Ração Municipal, mantido pela Secretaria de Meio Ambiente.

A largada será às 7h04, em alusão à idade da cidade, com saída da Praça da Bíblia, trajeto pela Avenida Brasil até o bairro Pacaembu e retorno ao Paço Municipal. O percurso foi planejado para oferecer uma experiência segura e acessível a todos os participantes.