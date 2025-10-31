Cascavel e Paraná - Às vésperas do aniversário de Cascavel, o município se prepara para transformar o amor pelo esporte em celebração. A partir deste sábado (1º), estarão abertas as inscrições para a Corrida de Rua Cascavel Run – 74 Anos, promovida pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.
O evento será realizado no dia 14 de novembro, data do aniversário da cidade, e deve reunir 2,5 mil participantes em uma manhã dedicada à saúde, lazer e solidariedade, com percursos de 3, 7 e 14 km.
Segundo o prefeito Renato Silva, a corrida representa o espírito da cidade. “O esporte transforma vidas e reflete o jeito de ser de Cascavel: uma cidade jovem, em crescimento, que cuida das pessoas e dos animais. É a vida em movimento”, destacou.
As inscrições são gratuitas e limitadas aos 2,5 mil kits disponíveis, a partir das 8h de sábado (1º), pelo site paguecorridas.com.br. Como contrapartida, cada inscrito deve doar 1 kg de ração para pets, que será destinado ao Banco de Ração Municipal, mantido pela Secretaria de Meio Ambiente.
A largada será às 7h04, em alusão à idade da cidade, com saída da Praça da Bíblia, trajeto pela Avenida Brasil até o bairro Pacaembu e retorno ao Paço Municipal. O percurso foi planejado para oferecer uma experiência segura e acessível a todos os participantes.
Para o secretário de Esporte e Lazer, Alexandre Suco, o evento une esporte e solidariedade. “A corrida de rua é um desafio pessoal que traz qualidade de vida. É uma alegria celebrar o aniversário da cidade incentivando hábitos saudáveis e a união da comunidade.”
A secretária de Meio Ambiente, Beatriz Bertoglio, reforça a importância da ação. “Vamos unir esporte, saúde e cuidado com os animais. O Banco de Ração tem grande demanda, e essa arrecadação será essencial para manter o atendimento dos pets em situação de vulnerabilidade.”
Detalhes e Retirada dos Kits para a Corrida
Retirada dos kits
Os kits poderão ser retirados nos dias 12 e 13 de novembro, das 9h às 17h, no auditório da Prefeitura de Cascavel (Rua Paraná, 5000). Cada kit inclui camiseta oficial, numeral de peito e brindes especiais. A entrega será feita por ordem de chegada, garantindo praticidade aos participantes.
