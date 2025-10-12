Cascavel - Neste domingo (12), o clima em Cascavel gerou transtornos para passageiros e companhias aéreas, com cancelamento de voos e atrasos causados por condições meteorológicas adversas. A região foi atingida por chuvas intensas, rajadas de vento fortes que chegaram a 62km/h e neblina.

Pela manhã, um voo da Azul Linhas Aéreas, que partiu de Campinas-SP com destino ao Aeroporto de Cascavel, chegou a sobrevoar a cidade, mas, devido à visibilidade reduzida, a aeronave foi forçada a retornar à cidade paulista. Já o segundo voo, que faria o trajeto de Curitiba a Cascavel, sequer decolou, permanecendo no Aeroporto Afonso Pena devido às condições climáticas.