Cascavel - Neste domingo (12), o clima em Cascavel gerou transtornos para passageiros e companhias aéreas, com cancelamento de voos e atrasos causados por condições meteorológicas adversas. A região foi atingida por chuvas intensas, rajadas de vento fortes que chegaram a 62km/h e neblina.
Pela manhã, um voo da Azul Linhas Aéreas, que partiu de Campinas-SP com destino ao Aeroporto de Cascavel, chegou a sobrevoar a cidade, mas, devido à visibilidade reduzida, a aeronave foi forçada a retornar à cidade paulista. Já o segundo voo, que faria o trajeto de Curitiba a Cascavel, sequer decolou, permanecendo no Aeroporto Afonso Pena devido às condições climáticas.
No início da tarde, finalmente, uma nova aeronave da Azul, também proveniente de Campinas, conseguiu pousar em Cascavel com sucesso, trazendo alívio para os passageiros aguardando no terminal.
Além desses incidentes, ainda estão previstas a chegada de mais dois voos ao Aeroporto de Cascavel neste domingo. As aeronaves, operadas pelas companhias GOL e Latam, têm como destino final o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.