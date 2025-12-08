Cascavel registra quase 50 mm de chuva e rajadas acima de 50 km/h nesta segunda, diz Simepar

Cascavel - Cascavel teve mais um dia de instabilidade intensa nesta segunda-feira (8). De acordo com dados do Simepar, o município registrou 49,2 mm de chuva até as 17h, além de rajadas de vento que chegaram a 51,1 km/h por volta das 14h. Os acumulados mantêm o cenário de tempo chuvoso que predomina na região Oeste desde o fim de semana.

Oeste concentra maiores volumes de chuva

Além de Cascavel, diversas cidades do Oeste também registraram altos acumulados. Toledo teve o maior índice da região, com 81,6 mm, seguido por Santa Helena (76,8 mm) e Ouro Verde do Oeste (75,2 mm). Em Marechal Cândido Rondon, o volume alcançou 24 mm, enquanto Foz do Iguaçu não teve registro informado.

Outros municípios da região com acumulados expressivos: