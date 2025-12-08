Cascavel registra quase 50 mm de chuva e rajadas acima de 50 km/h nesta segunda, diz Simepar

Cascavel - Cascavel teve mais um dia de instabilidade intensa nesta segunda-feira (8). De acordo com dados do Simepar, o município registrou 49,2 mm de chuva até as 17h, além de rajadas de vento que chegaram a 51,1 km/h por volta das 14h. Os acumulados mantêm o cenário de tempo chuvoso que predomina na região Oeste desde o fim de semana.
Oeste concentra maiores volumes de chuva
Além de Cascavel, diversas cidades do Oeste também registraram altos acumulados. Toledo teve o maior índice da região, com 81,6 mm, seguido por Santa Helena (76,8 mm) e Ouro Verde do Oeste (75,2 mm). Em Marechal Cândido Rondon, o volume alcançou 24 mm, enquanto Foz do Iguaçu não teve registro informado.
Outros municípios da região com acumulados expressivos:
- São Miguel do Iguaçu: 68,4 mm
- Planalto: 40,6 mm
- Assis Chateaubriand: 39,4 mm
Chuvas atingem várias regiões do Paraná
Os maiores acumulados do dia também apareceram no Centro-Sul e Sudoeste, como:
- Ponta Grossa (Maua): 27 mm
- Ventania: 22,8 mm
- Capanema: 45,8 mm
- Francisco Beltrão: 20,6 mm
- Foz do Jordão: 28,6 mm
- Coronel Domingos Soares: 32,4 mm
Rajadas passam dos 50 km/h
O Simepar também registrou rajadas de vento acima de 50 km/h. Em Cascavel, o pico foi de 51,1 km/h, enquanto o maior registro do dia ocorreu em Clevelândia, com 65,2 km/h por volta das 14h.
Previsão
A tendência, segundo o Simepar, é de manutenção do tempo instável, com possibilidade de novos episódios de chuva forte e vento na região Oeste ao longo dos próximos dias.