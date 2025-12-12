Cascavel registra mais de 50 mm de chuva e Defesa Civil mantém plantão 24h

Cascavel - Cascavel já acumulou mais de 50 milímetros de chuva nesta sexta-feira (12), e a previsão do Simepar indica que o tempo segue instável nas próximas horas, com possibilidade de novos temporais na região.

Diante do cenário, a Defesa Civil de Cascavel reforça que está em plantão 24 horas, inclusive ao longo do fim de semana, para atender situações de urgência e emergência. O atendimento é gratuito e pode ser acionado pelo telefone 199.