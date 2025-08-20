Cascavel reduz em 43% mortes no trânsito no primeiro semestre de 2025

Cascavel - Dados da Transitar mostram que o primeiro semestre de 2025 registrou uma redução significativa no número de óbitos em acidentes de trânsito. De janeiro a junho, foram registradas 8 mortes, contra 14 no mesmo período de 2024, representando uma queda de 43%, resultado das ações de prevenção, fiscalização, engenharia e educação para o trânsito adotadas pela Transitar.

Em uma análise de longo prazo, o avanço é ainda mais expressivo: em 2015, no mesmo período, foram registradas 16 vítimas fatais. Com os números atuais, Cascavel já está dentro da meta do PNATRANS (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), que prevê a redução de 50% das mortes até 2028. O resultado evidencia a efetividade das ações desenvolvidas ao longo da última década.

Em 2025, houve redução de 75% nas mortes de pedestres, que são considerados os mais vulneráveis no trânsito, e diminuição de 25% nos óbitos de motociclistas. Além disso, no recorte por bairros, observou-se queda relevante na região central, que no ano anterior liderava em número de fatalidades.

O total de sinistros com vítimas também apresentou melhora em relação a 2024. Os dados da Transitar mostram que a gravidade desses incidentes diminuiu neste ano, registrando menos internamentos hospitalares e menor tempo de recuperação. Colisões laterais e traseiras continuam sendo os tipos mais frequentes, mas também há queda nos casos fatais.

Fatores de Risco e Políticas Públicas

De acordo com a análise dos óbitos, os principais fatores de risco continuam sendo: excesso de velocidade (principal causa); falta de atenção, como avanços de preferencial ou de semáforo; e ingestão de álcool.