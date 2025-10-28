Cascavel receberá escada Magirus para resgates e combate a incêndios em grandes alturas

Cascavel - Atendendo o pedido dos deputados estaduais Marcio Pacheco, Gugu Bueno e Batatinha, o governador Ratinho Junior anunciou a destinação de um caminhão com plataforma aérea de 56 metros, capaz de atender prédios de até 18 andares, para o Corpo de Bombeiros local. O investimento é de cerca de R$ 10 milhões.
A aquisição, já realizada pelo governo, é de veículo importado de última geração, o Magirus, cuja fabricação demora cerca de um ano e meio. Cascavel será a primeira cidade a receber o equipamento da nova remessa.
Os deputados Pacheco e Gugu destacaram a importância da medida para a segurança da cidade e da região. O governador agradeceu aos parlamentares pelo trabalho que possibilita o investimento, reforçando que a medida visa proteger a população e prevenir tragédias futuras.
Durante o anúncio, também houve manifestações de solidariedade às vítimas e agradecimento aos oficiais e civis envolvidos na ocorrência.
Fonte: Assessoria