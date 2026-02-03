Cascavel recebe Feira de Adoção Pet Colors em parceria com Ongs da cidade

Cascavel - Neste sábado, 07 de fevereiro, acontece a edição de Cascavel da Feira de Adoção Pet Colors. Cães e gatos de diversos tipos e cores estarão à espera de uma nova história de amizade e um novo lar para chamar de seus. A ação acontece em parceria com as ongs Ampare Cascavel, Viva Instituto Animal e Latidos do Bem, e será das 9h às 12h, na Loja Foz Tintas da Av. Brasil.

A campanha Pet Colors é uma iniciativa criada para chamar a atenção para o abandono de animais que aumenta muito na época de férias. Iniciou-se com a parceria entre Ongs de Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel, a partir do desenvolvimento de um catálogo de tintas da Foz Tintas inspirado nas cores de 16 cãezinhos de abrigos, e agora se estende para feiras de adoção nas lojas.

Cães resgatados e vítimas de maus-tratos para adoção

De meados de dezembro até o carnaval o abandono de animais se intensifica em mais de 30%. “Nesse evento levaremos animais resgatados da região de Cascavel, vítimas de maus-tratos como a Caramelinha e seus filhotes que estavam nos Florais, apanhava e estava jurada de morte. A Laila que é estrela do catálogo Foz Tintas que ainda não foi adotada estará lá, ela foi retirada de uma casa de despejo de idosos acumuladores com outros 40 animais. Além disso, cães e gatos filhotes e adultos vacinados e castrados. Sempre reforçamos a adoção responsável, principalmente para cães vítimas de maus-tratos, pois alguns exigem mis atenção e paciência, outros já estão mais abertos e se adaptam mais rapidamente. De qualquer forma estaremos lá para orientar cada adotante e ajudar nesse processo”, conta Julia Dorini, fundadora do Instituto Viva Animal.