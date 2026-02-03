Cascavel recebe Feira de Adoção Pet Colors em parceria com Ongs da cidade

Cascavel - Neste sábado, 07 de fevereiro, acontece a edição de Cascavel da Feira de Adoção Pet Colors. Cães e gatos de diversos tipos e cores estarão à espera de uma nova história de amizade e um novo lar para chamar de seus. A ação acontece em parceria com as ongs Ampare Cascavel, Viva Instituto Animal e Latidos do Bem, e será das 9h às 12h, na Loja Foz Tintas da Av. Brasil.
A campanha Pet Colors é uma iniciativa criada para chamar a atenção para o abandono de animais que aumenta muito na época de férias. Iniciou-se com a parceria entre Ongs de Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel, a partir do desenvolvimento de um catálogo de tintas da Foz Tintas inspirado nas cores de 16 cãezinhos de abrigos, e agora se estende para feiras de adoção nas lojas.
Cães resgatados e vítimas de maus-tratos para adoção
De meados de dezembro até o carnaval o abandono de animais se intensifica em mais de 30%. “Nesse evento levaremos animais resgatados da região de Cascavel, vítimas de maus-tratos como a Caramelinha e seus filhotes que estavam nos Florais, apanhava e estava jurada de morte. A Laila que é estrela do catálogo Foz Tintas que ainda não foi adotada estará lá, ela foi retirada de uma casa de despejo de idosos acumuladores com outros 40 animais. Além disso, cães e gatos filhotes e adultos vacinados e castrados. Sempre reforçamos a adoção responsável, principalmente para cães vítimas de maus-tratos, pois alguns exigem mis atenção e paciência, outros já estão mais abertos e se adaptam mais rapidamente. De qualquer forma estaremos lá para orientar cada adotante e ajudar nesse processo”, conta Julia Dorini, fundadora do Instituto Viva Animal.
Além de organizar e ceder o espaço para realizar as feiras de adoção, as lojas são ponto de doação de itens para as protetoras. “Já realizamos feiras em Foz e em Toledo e tivemos cerca de 20 adoções e muitas doações durante o evento. Temos certeza de que em Cascavel – que é o núcleo da nossa campanha – teremos ainda mais sucesso. Estaremos distribuindo brindes exclusivos Pet Colors para quem comparecer, como bandanas e plaquinhas de identificação”, conta Daniele Canfil, coordenadora marketing da Foz Tintas. Durante a ação também será rifada uma tela do artista plástico Pás, que retratará um dos animais Pet Colors para angariar mais ajuda às protetoras.
Quem optar em comprar as tintas do catálogo Pet Colors contribui também, parte da venda das cores será destinada às protetoras parceiras. “Desenvolvemos o catálogo de tintas Pet Colors para clientes e parceiros que queiram contribuir com a campanha de doação financeira para ajudar os protetores que estão sobrecarregados. Agora, a campanha se desdobra para incentivar a adoção na prática, com feiras de adoção a cada final de semana em todas as nossas lojas. E fica aqui o convite para ir à nossa feira conhecer seu novo melhor amigo”, convida Alex Camatti, CEO da Foz Tintas.
Serviço
Feira de Adoção Pet Colors – Cascavel:
Data: sábado, 07 de fevereiro de 2026.
Horário: 9h às 12h.
Local: Loja Foz Tintas
Endereço: Av. Brasil, 4736.
Informações: www.promocaofoztintas.com.br/petcolors