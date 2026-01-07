Cascavel recebe aprovação no sistema PAPI do Aeroporto Regional

Cascavel - O Grupo Especial de Inspeção de Voo (GEIV), da Força Aérea Brasileira, realizou na manhã desta quarta-feira (7) um voo de inspeção no Aeroporto Municipal de Cascavel para aferição e calibração do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator), equipamento de auxílio visual que orienta os pilotos na rampa de aproximação para o pouso.

O procedimento integra as rotinas técnicas exigidas para manter a segurança operacional do aeroporto e assegurar que o conjunto de luzes do PAPI esteja ajustado nos parâmetros de precisão estabelecidos pela aviação civil. Durante a aferição, a aeronave do GEIV realiza sucessivas aproximações na pista para validar a indicação correta das luzes nas cores branco e vermelho, a partir de diferentes ângulos de visualização.

Segundo a equipe técnica do aeroporto, o teste foi concluído com sucesso. O primeiro voo de inspeção havia sido realizado em janeiro de 2024. Desde então, o sistema passa por avaliações periódicas, reforçando o compromisso do Município com a segurança das operações aéreas.