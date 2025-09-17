Cascavel recebe 1ª Feira Emprega Transporte com mais de 150 oportunidades de emprego

Cascavel e Paraná - Cascavel sedia, nesta quarta-feira (17), a primeira edição da Feira Emprega Transporte, uma iniciativa inédita organizada pelo Sest Senat – Unidade Cascavel, em parceria com o Sistema Fetranspar e com o apoio da Prefeitura. O evento, que acontece em frente ao Paço até às 17h de hoje, reúne cerca de 20 empresas do setor, oferecendo cerca de 150 vagas de emprego para diferentes perfis profissionais.

De acordo com o gerente do Sest Senat em Cascavel, Carlos Bonamigo Júnior, o objetivo da feira é aproximar empregadores e trabalhadores em busca de recolocação ou do primeiro emprego. “A ideia da Feira é justamente aproximar as empresas que têm vagas disponíveis, não só do setor de transporte, mas de diversos setores, aos candidatos que buscam uma oportunidade. Temos muitas vagas para motorista, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, mecânico e borracheiro. As empresas estão com muitas vagas abertas, por isso é importante que a população participe”.

Demanda por Motoristas Profissionais

Segundo ele, a maior demanda continua sendo por motoristas profissionais, especialmente em funções mais específicas. “Hoje a grande demanda é para motorista, em várias categorias — bitrem, truque, transporte de combustível. São vagas que exigem mais qualificação. É importante que os interessados conversem com as empresas sobre os pré-requisitos”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Margarida Carneiro, destaca a relevância da iniciativa para a cidade e o impacto positivo no desenvolvimento regional. “É um prazer enorme termos a primeira feira do setor de transporte no interior acontecendo aqui em Cascavel. A presença de cada candidato já mostra que o evento é um sucesso. Emprego é o que dá dignidade às pessoas, e essa parceria entre Prefeitura, entidades e empresas é fundamental para gerar oportunidades e fortalecer o crescimento da cidade”.