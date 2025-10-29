Cascavel e Paraná - O 1° Leilão de Veículos Recolhidos e/ou Apreendidos de 2025 da Transitar já está em andamento. Ao todo, são 270 itens, sendo 196 veículos – 159 motocicletas e 37 automóveis-, além de 74 sucatas. Os lances iniciais variam de R$ 100 à R$ 16, 9 mil e podem participar pessoas físicas e jurídicas.

Nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31), os interessados poderão fazer a visitação aos lotes, sempre das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Pátio de Veículos da Transitar, que fica na Rua da Amizade, nº 635, no bairro XIV de Novembro. Para participar, basta apresentar um documento oficial com foto. O espaço não pode ser acessado com mochilas e capacetes.

Os veículos são oriundos de ações de fiscalização de trânsito. O certame será realizado nos dias 3 e 4 de novembro de forma online por leiloeiro oficial, via site www.ricardogomesleiloes.com.br. No primeiro dia, será destinado a leiloar as sucatas e no segundo, os veículos. No entanto, o cadastro, a visualização dos lotes e lances já estão disponíveis no endereço eletrônico.