Cascavel e Paraná - O 1° Leilão de Veículos Recolhidos e/ou Apreendidos de 2025 da Transitar já está em andamento. Ao todo, são 270 itens, sendo 196 veículos – 159 motocicletas e 37 automóveis-, além de 74 sucatas. Os lances iniciais variam de R$ 100 à R$ 16, 9 mil e podem participar pessoas físicas e jurídicas.
Nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31), os interessados poderão fazer a visitação aos lotes, sempre das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Pátio de Veículos da Transitar, que fica na Rua da Amizade, nº 635, no bairro XIV de Novembro. Para participar, basta apresentar um documento oficial com foto. O espaço não pode ser acessado com mochilas e capacetes.
Os veículos são oriundos de ações de fiscalização de trânsito. O certame será realizado nos dias 3 e 4 de novembro de forma online por leiloeiro oficial, via site www.ricardogomesleiloes.com.br. No primeiro dia, será destinado a leiloar as sucatas e no segundo, os veículos. No entanto, o cadastro, a visualização dos lotes e lances já estão disponíveis no endereço eletrônico.
Detalhes do Leilão e Arrecadação
Atualmente, o Pátio de Veículos conta com mais de mil itens. O leilão é uma medida para reduzir a lotação do espaço. Além disso, a arrecadação inicialmente prevista em mais de R$ 493 mil será utilizada para arcar com o próprio processo licitatório do leilão, inclusive tributos, conforme prevê a legislação. Se houver saldo, Transitar deve aplicar em atividades de educação para o trânsito e ações de engenharia e fiscalização.
Para mais informações, os atendimentos são realizados via mensagem de WhatsApp pelo telefone (45) 99156-7844 ou pelo do Leiloeiro: (43 ) 99811-2169.