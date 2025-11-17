Cascavel e Paraná - Cascavel recebe nesta terça-feira (18) o evento Empreende + Crédito, voltado a empresários e pessoas jurídicas do município. A ação acontece das 8h30 às 17h, na Prefeitura, com o objetivo de estimular o crédito consciente e impulsionar a economia local.

Durante o evento, instituições parceiras oferecem condições especiais para renegociação de dívidas, acesso a novos créditos e consultorias individuais sobre finanças. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), e será realizada também em outros municípios da região.

Participantes do Empreende + Crédito

Entre os participantes estão Sebrae, Aacic, Sindilojas, Procon, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sincovel, Cresol, Sicoob, Sicredi e a Secretaria de Finanças (Sefin).