Cascavel e Paraná - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), em parceria com entidades que atuam na defesa das pessoas com deficiência e com o governo municipal, realizará um ato público nesta quarta-feira (3). A mobilização, com o tema “Inclusão Depende de Todos Nós”, marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

A ação será às 9h, na Avenida Brasil, esquina com a Travessa Padre Champagnat, no Centro. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da inclusão plena e reforçar que uma cidade mais justa depende do compromisso coletivo. O ato também busca destacar conquistas, desafios e direitos das pessoas com deficiência, ampliando o diálogo com a sociedade.

O presidente do CMDPD, Julio Marcos de Souza, reforça a relevância da iniciativa. Segundo ele, ações como essa promovem o respeito às diferenças e evidenciam a necessidade de esforços conjuntos para ampliar a acessibilidade física, comunicacional, atitudinal e digital.

Durante o evento, serão apresentados desafios locais, ações práticas e relatos de pessoas com deficiência e familiares sobre as barreiras enfrentadas no dia a dia.