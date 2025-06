Cascavel processa mais de 300 toneladas de recicláveis por mês; confira o mapa da coleta no seu bairro

Cascavel - Nesta Semana Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça ações educativas em prol da conscientização ambiental e também pede aos cascavelenses que se engajem na questão da reciclagem, para que seguir movimentando a rede de sustentabilidade.

Todos os cascavelenses, podem, diariamente, independente da época do ano, ajudar na conservação ambiental e também na geração de renda para as 120 famílias ligadas às cooperativas – Cootacar, Coopercaju, Unicacoop, Caremel, Coopere e Ascacar, que trabalham nos seis Ecopontos de Cascavel, no recebimento, triagem, enfardamento e comercialização de materiais recicláveis.

Os materiais são separados em casa pelos moradores e disponibilizados para a coleta seletiva que acontece uma vez por semana nos bairros e duas vezes por semana na área central da cidade. Depois, tudo é levado para os Ecopontos e processados para venda, cumprindo assim o ciclo completo da reciclagem. “O dia da coleta em cada região pode ser visualizado através de consulta ao mapa da coleta seletiva, disponível no site do Município, ou através do Whatsapp (45) 98818-7257 – Educação Ambiental”, informou a diretora de Conservação da Sema, Olga Tschá.



Nos seis ecopontos de Cascavel, localizados nos bairros Santa Cruz, Quebec, Melissa, Brasília, Cascavel Velho e Ecoponto da Rua Manaus, são processados em média, por mês, 300 toneladas de material, podendo atingir uma porcentagem maior se houver o comprometimento ambiental da população enviando o seu resíduo reciclável aos ecopontos municipais. “Nós temos capacidade para muito mais. Mas precisamos do engajamento da população. Temos um grande índice de descarte por contaminação, ou seja, os materiais com valor de venda no mercado precisam ser descartados na triagem por conta da contaminação com restos de alimentos. As famílias precisam fazer a limpeza destes materiais, passando uma água, secando, enfim deixando apropriado para o processo de reciclagem”, disse Olga Tschá.

Com relação as bolsas de ráfia distribuídas à população, a coordenadora de Educação Ambiental, Indialara Rossa, informa que “elas podem ser retiradas direto no Ecoponto Manaus, mas em caso de falta a população pode usar outro acondicionante e identificá-lo para que os coletores saibam do que se trata o conteúdo do mesmo”.



Entre janeiro e abril de 2025, a Sema entregou 800 bolsas nas residências e 1.150 bolsas foram retiradas diretamente no setor, totalizando quase 2 mil unidades distribuídas somente este ano.