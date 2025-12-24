Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel e consequentemente os serviços municipais terão recesso de fim de ano, devido às festas de Natal e de Revéillon. O Paço Municipal fecha as portas nesta quarta-feira, dia 24 de dezembro e retorna apenas no dia 5 de janeiro de 2026. No entanto alguns serviços que são considerados essenciais vão manter o atendimento, seguindo o Decreto nº 19.241/2025, no qual retornam a normalidade na mesma data.

Saúde

Na área da saúde as três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) vão atender normalmente, de forma ininterrupta, no entanto as unidades de saúde fecham durante este período, desta quarta-feira (24) véspera de Natal voltando a funcionar apenas no dia 5 de janeiro. A Vigilância Epidemiológica estará trabalhando por meio de plantão de sobreaviso pelo telefone 98431-6339 e a Vigilância em Saúde Ambiental no mesmo esquema, o contato é o 98804-7211. A Vigilância Sanitária o contato é o 98431-6338 e no Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana o atendimento será das 7h às 12h30.

As três farmácias básicas funcionam normalmente no mesmo esquema semanal, sendo que a Farmácia Básica I e III das 13h às 19h e a Farmácia Básica II das 7h às 13h. Já os três restaurantes popular estarão fechadas a partir de quarta-feira (24) com atendimento será retomado no dia 5 de janeiro. Outro serviço importante que é o Conselho Tutelar

vai atender em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Acolhimento

Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como unidade de Acolhimento Institucional, as residências inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres atenderão normalmente, bem como o Serviço de Abordagem Social. O Centro Pop fecha apenas nos feriados de Natal e de 1° de janeiro. No setor de Meio ambiente os serviços de coleta de lixo e de recicláveis vai funcionar normalmente. No setor de transporte e trânsito não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito a partir desta quarta-feira (24).