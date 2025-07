Cascavel poderia economizar até R$ 12,8 mi com eficiência energética

Cascavel se destacou como importante hub logístico regional, com alto consumo de óleo diesel, o que reforça o potencial de substituição por fontes renováveis. A cidade também tem capacidade de captar até 19 milhões de metros cúbicos de metano proveniente de resíduos orgânicos, o maior volume entre os municípios analisados. “Cascavel tem muita movimentação de carga, distribuição e abastecimento. A adoção do biogás, além da economia direta, poderia reforçar ainda mais sua vocação sustentável e logística”, destaca Hartmann .

Foram considerados dados públicos de consumo de energia em oito setores (residencial, industrial, comercial, serviços, rural, poder público, iluminação e serviços públicos), além do uso de cinco combustíveis: etanol, gasolina, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação. A partir desses dados, os pesquisadores calcularam os ganhos econômicos e energéticos com o uso de biogás gerado a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU).

Cascavel tem potencial para economizar até R$ 12,8 milhões com a substituição de fontes tradicionais de energia pelo uso de biogás . A mudança representaria um aumento de 1,38% na eficiência energética do município, segundo pesquisa do Grupo de Pesquisa em Mobilidade e Matriz Energética da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O estudo avaliou sete cidades do Oeste do Paraná , analisando o impacto da produção e uso do biogás em áreas urbanas.

Eficiência energética no Oeste

O estudo realizado no Oeste do Paraná propõe a substituição de combustíveis fósseis por biogás como estratégia para melhorar a eficiência energética das cidades e gerar economia. “A cidade deixa de consumir petróleo e passa a usar metano, que pode ser aplicado no transporte coletivo, restaurantes ou aquecimento de água”, exemplifica Hartmann.

A análise detalhou o consumo energético em setores estratégicos e calculou a eficiência de cada cidade. Em seguida, os pesquisadores estimaram os ganhos com a substituição parcial de combustíveis por biogás produzido a partir de resíduos urbanos. “Com isso, foi possível quantificar a economia potencial e oferecer uma ferramenta útil para o planejamento urbano e a melhoria ambiental”, explica.

Foz do Iguaçu

Em Cascavel, a economia estimada é de R$ 12,8 milhões com o uso do biogás. Já em Foz do Iguaçu, embora a economia seja menor, o impacto na eficiência energética seria mais significativo, segundo o estudo. “Foz é uma cidade muito quente, e o uso excessivo de ar-condicionado gera grande desperdício de energia que não pode ser recuperada”, afirma Hartmann. Isso reforça a importância de investimentos em edificações sustentáveis e soluções urbanas mais eficientes.

Um exemplo citado pelo pesquisador é o projeto Ombo’éva: Green Smart Building, que será construído na universidade com o conceito Nearly Zero Energy Building (NZEB), baseado na alta eficiência energética e no uso de fontes renováveis. A iniciativa deve servir de modelo para futuras edificações públicas e privadas.